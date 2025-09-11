Fuerza Nacional Progresista anuncia Asamblea y Congreso para su renovación

Santo Domingo, RD. – La Fuerza Nacional Progresista (FNP) anunció la celebración de una Asamblea y Congreso General Extraordinario bajo el nombre “Duarte, el Camino”, con el propósito de renovar, reestructurar y relanzar el partido frente a lo que califica como “los grandes y complejos desafíos” que enfrenta la nación dominicana en el actual contexto de crisis global.

El nombre del congreso fue propuesto por el fundador de la organización, Dr. Vincho Castillo Rodríguez, quien planteó la necesidad de volver a las raíces y valores fundacionales de la dominicanidad, ante las circunstancias actuales que, según la FNP, ponen en peligro la soberanía nacional “como nunca antes en su historia”.

El anuncio fue realizado por Pelegrín Castillo Semán, presidente en funciones del partido, tras una sesión de la Dirección Ejecutiva Nacional celebrada el pasado domingo. En el encuentro se aprobaron acuerdos para la apertura metódica y sostenida de un proceso de crecimiento “fuerte, sano y efectivo”.

La FNP afirmó que desplegará todos los esfuerzos para integrar a sus filas a los dominicanos comprometidos con librar “una gran lucha nacional por la preservación de la nación y sus derechos inalienables”.

El partido destacó que continuará priorizando la defensa de la soberanía y la organización del pueblo en torno a las luchas fundamentales del país. Como parte de este proceso, acordó reestructurar su Dirección Ejecutiva Nacional, conformar nuevas comisiones de trabajo y fortalecer sus vínculos con la ciudadanía.

La Asamblea y Congreso General Extraordinario se desarrollará durante varios meses y concluirá sus trabajos entre el 6 de julio de 2026 y el 16 de enero de 2027.

Transformación política e integración generacional

La organización explicó que este proceso de transformación busca “construir una opción que supere los viejos esquemas de una política atrasada, degradada e inoperante, impuesta por un sistema partidario y una cultura política que tienen al Estado y la nación en crisis terminal”.

La FNP indicó que abrirá espacio a las mejores reservas humanas del país, con especial énfasis en la integración de jóvenes y mujeres con vocación de liderazgo y servicio. Asimismo, pondrá en marcha programas de formación continua y un debate profundo sobre sus líneas políticas e ideológicas.

Finalmente, la FNP adelantó que se movilizará en todo el territorio nacional con el objetivo de derrotar “a quienes creen que el país es una finca con pasaporte de unos pocos dueños y señores” y reafirmar el proyecto de una República Dominicana fuerte y funcional para todos los ciudadanos.