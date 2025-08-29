FNP dice débil respuesta del gobierno dominicano ha disparado el flujo de ilegales haitianos

Santo Domingo, RD. – La Fuerza Nacional Progresista (FNP) advirtió este jueves que la débil respuesta del gobierno dominicano frente a la crisis haitiana ha provocado un incremento significativo de flujos de ilegales haitianos hacia el territorio nacional, situación que, según la organización, estaría siendo financiada por recursos de “oscura procedencia” y apoyada por estructuras locales que facilitan su asentamiento irregular en territorio dominicano.

A través de un comunicando, la organización política señaló que estas acciones persiguen el “designio criminal de convertir a República Dominicana en una Nación de Refugio”.

En ese contexto, informó que la versión íntegra del Plan de Contingencia sobre Flujos Masivos de Migrantes, elaborado en 2019 por el Instituto Nacional de Migración, ha desaparecido de los archivos oficiales, lo que a su entender constituye un obstáculo para sustanciar una denuncia penal que prepara la organización junto a entidades ciudadanas y patrióticas.

La FNP indicó que dicho expediente será depositado ante la Procuraduría General de la República y estará sustentado en la supuesta ejecución de “crímenes internacionales de alta inteligencia, sofisticación y continuidad, contrarios al derecho internacional y a la seguridad interior y exterior del Estado”.

El documento, asegura la entidad, se apoyará también en denuncias realizadas en abril del año pasado por el entonces senador y actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien habría señalado a actores internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, como parte de la trama.

Acusaciones contra Maduro y Petro

En su declaración, la FNP subrayó además que los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y Gustavo Petro en Colombia han sido “los principales actores” en el bloqueo de un despliegue internacional de paz robusto en Haití, lo que según el partido, responde a intereses de desestabilización insular.

El texto recuerda la advertencia del presidente venezolano cuando afirmó que “el que se mete con Haití se mete con Venezuela”, y acusa al régimen chavista de mantener vínculos con el crimen organizado transnacional y alianzas militares con países como Irán, además de organizaciones paraestatales como Hezbolá.

Replanteamiento de relaciones hemisféricas

La organización política también se refirió a la política de Estados Unidos hacia la región, señalando que si bien resulta auspicioso que Washington vuelva a enfocarse en las Américas, es necesario que ese interés no se limite a relaciones con élites o grupos empresariales, sino que se fundamente en vínculos de respeto y equidad con los pueblos y naciones.

La FNP sostuvo que instrumentos como el ALCA, el TIAR y la Carta Democrática de las Américas deben reformularse con un espíritu renovado, y destacó la importancia estratégica de las Antillas Mayores –Cuba, República Dominicana y Puerto Rico– junto a Haití, al considerarlas el punto de prueba de un nuevo orden interamericano.

Llamado al gobierno dominicano

Finalmente, el partido reclamó al presidente Luis Abinader asumir de inmediato la agenda prioritaria que la organización presentó en agosto pasado, con el propósito de integrar al pueblo dominicano en la defensa de lo que considera sus derechos inalienables como nación frente a la crisis haitiana y las amenazas externas que, según la FNP, comprometen la seguridad nacional.

