Trump retira protección extendida del Servicio Secreto a Kamala Harris

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump retiró la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, que fue extendida discretamente por el expresidente Joe Biden antes de dejar el cargo.

Los exvicepresidentes tradicionalmente reciben seis meses de protección después de sus mandatos, lo que significa que Harris habría perdido su destacamento el 21 de julio.

Sin embargo, un alto funcionario de la administración confirmó a The Post que Biden extendió el mandato de Harris por un año completo poco antes de dejar la Casa Blanca el 20 de enero.

Trump firmó el jueves su propia orden eliminando el destacamento de Harris a partir del 1 de septiembre, dijeron las fuentes.

La medida, reportada primero por CNN, ocurre en un momento en que Harris se dispone a publicar unas memorias de su fallida campaña presidencial de 2024, en la que se convirtió en la primera demócrata en perder el voto popular en 20 años.

“Por la presente, se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por el Memorándum Ejecutivo, más allá de los requeridos por ley, para la siguiente persona, a partir del 1 de septiembre de 2025: la exvicepresidenta Kamala D. Harris”, se lee en una carta obtenida por CNN.

Aún no está claro por qué Biden extendió el mandato de Harris, pero fuentes dijeron al medio que su candidatura, raza y género podrían haber sido un factor.

En marzo, Trump revocó la autorización de seguridad de Harris, impidiéndole a la exvicepresidenta acceder a información clasificada.

A Biden, a la candidata demócrata de 2016, Hillary Clinton, al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, también se les retiró el acceso.

El Servicio Secreto protege al presidente en funciones, al vicepresidente y a sus familias durante su mandato, y la protección se extiende a todos los expresidentes y sus cónyuges, así como a sus hijos hasta que cumplan 16 años.

Biden firmó una orden ejecutiva al final de su mandato extendiendo los detalles a su familia, pero Trump revirtió la orden cuando asumió el cargo, eliminando la protección de sus hijos Hunter Biden y Ashley Biden.

A mediados de marzo se vio a Hunter caminando por Sudáfrica con un amplio equipo de seguridad, lo que planteó interrogantes sobre los recursos del gobierno destinados a ayudar a un ciudadano particular a viajar.

Trump también cortó detalles del exfuncionario de los Institutos Nacionales de Salud, Dr. Anthony Fauci, el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el exasesor de seguridad nacional John Bolton y el exsecretario de Estado Mike Pompeo, entre otros.

