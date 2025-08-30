Se acabó la espera de Zorrilla Ozuna, Abinader lo designa director de Desarrollo Fronterizo

También fueron designados Nayib Emilio Aude Díaz como director del Parque Zoológico Nacional y José Luis López Pérez como director de Promese/CAL.

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader emitió los decretos núm. 475-25 y 493-25, mediante los cuales designa nuevos titulares en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá y el Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

Mediante el decreto núm. 475-25, fue designado Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna como director general de la DGDF.

Asimismo, Nayib Emilio Aude Díaz fue nombrado director del Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá, en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

En tanto, el decreto núm. 493-25 establece la designación de José Luis López Pérez como director de Promese/CAL.

Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna

Abogado y político, Zorrilla Ozuna preside el Partido Cívico Renovador (PCR) y cuenta con una amplia trayectoria en la vida pública dominicana. Se ha desempeñado como comandante general del Ejército y director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), donde impulsó programas de apoyo al sector agropecuario.

Además de su labor política, es conferencista, historiador y autor de obras sobre Gregorio Luperón. Dirige el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna, dedicada a proyectos sociales y comunitarios.

Se recuerda que, en 2024, Zorrilla Ozuna encabezó un acto político en el que solicitó al entonces candidato a la reelección, Luis Abinader, que jurara públicamente su compromiso de nombrarlo en la actual gestión de gobierno y en los próximos cuatro años, en caso de resultar reelecto.

“Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después”, le preguntó Ozuna al momento de proclamar al mandatario como candidato presidencial del PCR.

Este gesto generó críticas en diversos sectores de la sociedad, que cuestionaron la naturaleza y el momento del acuerdo.