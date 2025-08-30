Se entrega uno de los acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González

Santiago, RD. – José Alfonso Rubiera, alias “Fonso”, uno de los seis hombres acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en el municipio de Villa González, provincia Santiago, se entregó este viernes a la Policía Nacional, tras el escándalo provocado por la difusión en redes sociales de un video en el que se registra el hecho.

El vocero de la institución del orden, coronel Diego Pesqueira, informó que Rubiera se presentó de manera voluntaria y fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Pesqueira precisó que continúan prófugos los demás señalados en la investigación, identificados por los apodos de Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras y Bebé y/o Chichi, quienes son perseguidos por equipos especializados de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

El portavoz exhortó a los fugitivos a entregarse “por la vía que consideren idónea”, advirtiendo que las autoridades no descansarán hasta presentarlos ante la justicia.

El caso salió a la luz por un video

El hecho, ocurrido en marzo pasado, se hizo público esta semana luego de que circularan en redes sociales grabaciones de la agresión sexual. La víctima, de 21 años, acudió posteriormente a la unidad de violencia de género de Santiago, donde formalizó una denuncia contra los responsables.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, esa noche se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobús en Villa González, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le suministraron alguna sustancia.

La joven relató que desconocía lo sucedido hasta enterarse por la difusión del material audiovisual en plataformas digitales, y explicó que el malestar físico que experimentó después de la violación lo atribuyó a la cantidad de alcohol que, según le dijo su amiga, había consumido.

Por Roberto Tiburcio