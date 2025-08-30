Todos los implicados en violación a joven en Villa González ya están en manos de las autoridades

Santiago, RD. – La Policía Nacional informó este sábado sobre el arresto de cuatro hombres vinculados al abuso sexual de una joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago. Con estas detenciones, suman seis los implicados bajo custodia por el hecho ocurrido el pasado 12 de marzo.

Los detenidos se encontraban ocultos en las lomas de Villa González y fueron entregados al Ministerio Público para los fines correspondientes.

El viernes se entregaron voluntariamente Edwin Manuel Castro Guzmán y José Alfonso Rubiera, quienes, junto a los demás apresados, habrían drogado y agredido sexualmente a la víctima.

El caso ha generado profunda indignación en la comunidad, donde residentes se han manifestado en las calles exigiendo justicia y la captura de todos los involucrados.

La agresión se hizo pública esta semana tras la circulación en redes sociales de grabaciones del hecho. Posteriormente, la víctima acudió a la unidad de violencia de género de Santiago, donde formalizó la denuncia.

Según su testimonio, esa noche se encontraba en un colmadón cercano a una parada de autobuses en Villa González, compartiendo con una amiga, cuando presuntamente le suministraron una sustancia que la dejó inconsciente.

Procuradora hace llamado a no seguir difundiendo imágenes del hecho

La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, hizo un llamado a borrar de las plataformas digitales y no seguir difundiendo los videos y fotografías de la atroz violación grupal de la que fue objeto la joven.

“Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o vídeo de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente. No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice” expresó Reynoso a través de su cuenta de X.