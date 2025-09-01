Investigan origen desde donde se difundieron primeros videos de violación a joven de Villa González

Santiago.- Bajo cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos, el Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santiago que imponga la prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis hombres imputados de cometer violación sexual grupal contra una joven de 21 años de edad, grabar el hecho y difundir las imágenes por distintas plataformas.

El Ministerio Público identificó a los imputados como José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere).

En la instancia de solicitud de medidas de coerción los fiscales Quirsa Abreu Peña (titular de Santiago), Gladisleny Núñez e Ivette Martínez, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, solicitan a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la jurisdicción de Santiago que declare el proceso de tramitación compleja, en atención a la pluralidad de imputados, por la posibilidad de incorporar a otros y por la variedad de imputaciones.

La investigación de los hechos, ocurridos en marzo de este año, se ha desarrollado con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (Dicrim), cuyos oficiales participaron en la persecución y posterior arresto de los seis hombres que violaron sexualmente a la víctima, quien se encontraba indefensa al momento del hecho.

La instancia de medidas de coerción establece que los hechos ocurrieron en una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González. La víctima fue llevada a dicho lugar bajo el engaño de que sería trasladada a un centro de salud por el imputado Pérez Toribio y otro que se encuentra prófugo.

Contra los imputados se presentaron cargos por violación a los artículos 265, 266, 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género; así también por transgresión a los artículos 8 y 23 de la Ley 53-07, que contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la joven víctima.

La Fiscalía de Santiago identificó e investiga a las personas que se encontraban con la víctima en un establecimiento comercial, ubicado en Palmar Abajo en el citado municipio.

Establece el documento de solicitud de medidas que cuando la víctima se empezó a sentir indispuesta, dos de los imputados se ofrecieron a llevarla a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro de salud y la trasladaron a la residencia en La Javilla donde cometieron la violación.

Investigan IP difundió primer vídeo

El Ministerio Público solicitó al tribunal que autorice al Departamento de Informática del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta tecnología de la Policía Nacional, vía el Ministerio Público, identificar el IP y origen de la primera difusión de los audiovisuales relativos a la violencia sexual, así como analizar el usuario de internet.

La fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, recordó que ya la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió, a través de su cuenta de X, a los usuarios, dueños de páginas digitales y otras redes sociales, eliminar los videos y fotografías que exponen la violencia sexual perpetrada grupalmente contra la víctima.

“Toda persona o plataforma de medios que haya publicado foto o vídeo de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente. No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice”, escribió Reynoso.