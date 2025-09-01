Se registra otro triple homicidio en menos de 24 horas, ahora en el Libertador de Herrera

Santo Domingo.- La madrugada de este lunes se reportó un nuevo hecho de violencia que ha conmocionado a la comunidad del sector Libertador de Herrera, donde tres hombres fueron asesinados a tiros, marcando el segundo triple homicidio ocurrido en menos de 24 horas en el país.

Las víctimas fueron identificadas como José Eduardo Ciprián Lebrón (Chuki), de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (Toni Papeleta), de 47, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

Un cuarto hombre, José Adonis Pérez García, resultó herido y fue trasladado al hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, Ciprián Lebrón y Pérez García se desplazaban en una jeepeta negra por la calle Primera del barrio Libertador de Herrera cuando fueron interceptados por dos individuos aún no identificados, quienes abrieron fuego contra ellos.

Durante el ataque, Ovalles Martínez salió de su vivienda al escuchar los disparos y también fue alcanzado por las balas. Santana Asencio, quien también fue herido, falleció mientras era trasladado al centro médico.

En el lugar del crimen, miembros de la Policía Científica recolectaron 13 casquillos calibre 9mm como parte de las evidencias. Además, se han realizado levantamientos de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos para avanzar en las investigaciones.

Las autoridades informaron que los fallecidos registraban múltiples antecedentes delictivos, según datos del Sistema de Planificación y Comando de Control (SPCC).

Este hecho se suma al triple homicidio ocurrido la madrugada del domingo en el municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez, donde tres personas murieron durante un tiroteo en un establecimiento de comida, luego de una discusión por un turno.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer ambos casos y determinar los responsables de los hechos.