Psiquiatra advierte psicópatas pueden llegar a ser líderes políticos o empresarios

Santo Domingo. – El psiquiatra Luis Ortega aseguró este viernes que los psicópatas y antisociales nacen, y que su desarrollo depende del entorno social. Señaló que algunas personas con rasgos psicopáticos pueden ocupar posiciones de liderazgo, como políticos o empresarios, sin necesariamente desarrollar conductas negativas.

“Los antisociales y psicópatas nacen. Esa parte genética y el ambiente lo puede activar o no. Hay personas que son líderes, políticos, empresarios que son psicopáticos, pero no quiere decir que sean malos o que hagan conductas malas”, explicó Ortega.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, el especialista advirtió que los rasgos psicopáticos suelen manifestarse desde la niñez, por lo que es fundamental prestar atención a comportamientos tempranos como la crueldad repetitiva hacia animales o la falta de empatía hacia los demás.

“Si tú ves a un niño que cada vez que alguien se cae se pone a reír, eso puede ser un rasgo psicopático. Esas conductas no comienzan en la adultez, comienzan en la niñez”, afirmó.

El Psiquiatra destacó que la empatía, entendida como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, resulta clave para identificar y prevenir el desarrollo de conductas antisociales o psicopáticas.

Alerta por aumento de casos de violencia

Ortega destacó que la salud mental en el país sigue deteriorándose, y que la normalización de la violencia y el aislamiento social incrementan el riesgo de que individuos con rasgos antisociales cometan actos extremos.

“Vamos a ver casos más frecuentes si no se toman las medidas a tiempo”, advirtió el psiquiatra.

El especialista diferenció entre personas con rasgos psicopáticos que no cometen delitos y aquellas que desarrollan conductas criminales debido a factores de vulnerabilidad social y cultural, alertando sobre la creciente impulsividad y violencia en la sociedad.

Casos recientes en el país

-Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este. Pennsylvania Mercedes Jiménez Valdez, de 36 años, envenenó a sus tres hijos, de 7, 9 y 11 años, y luego se suicidó.

-Mao, Santiago Rodríguez. José Guerrero Quezada, de 38 años, asesinó y descuartizó a su hermana Mildred Estefanía, de 35 años, tras una disputa familiar.

-Charles de Gaulle, Santo Domingo Este. La primer teniente médico Ana Josefa García Cuello, de 44 años, decapitó a su hija de seis años dentro de su residencia. La cabeza fue hallada en el baño y el cuerpo en la cocina.