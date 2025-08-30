Lo que debe saber sobre los 8 mitos más comunes del dolor de espalda

El dolor de espalda afecta a millones de personas en todo el mundo y, aunque suele mejorar en pocas semanas, persisten mitos que confunden sobre sus causas y tratamiento

Santo Domingo.- El dolor de espalda es una de las causas más comunes de consulta médica y una de las principales razones de discapacidad en todo el mundo. Puede variar desde una molestia leve hasta un dolor intenso que limita las actividades diarias.

En la mayoría de los casos, mejora en pocas semanas con medidas de cuidado personal y tratamientos sencillos, aunque en ocasiones puede convertirse en un problema crónico.

Pero aún persisten varios mitos sobre el tema. La Dra. Meghan Murphy, neurocirujana en el Sistema de Salud de Mayo Clinic en Mankato, describe ocho de estos mitos y presenta los hechos:

1. Levantar objetos pesados es la principal causa de dolor de espalda

Levantar objetos pesados con una postura incorrecta puede contribuir, pero los principales responsables son el estilo de vida sedentario, la mala postura, la obesidad y los factores genéticos.

¿El reposo absoluto mejorará mi dolor?

Probablemente no, pero depende de la causa de su dolor. Si se trata de una distensión muscular, tomarse las cosas con calma durante unos días puede ayudar. Sin embargo, el reposo en cama también puede prolongar, o incluso agravar, el dolor de espalda.

Si el dolor se debe a una compresión nerviosa, un problema de disco o una degeneración articular, la inactividad puede provocar rigidez muscular, empeoramiento del dolor, pérdida de condición física y más discapacidad.

En estos casos, se recomienda modificar las actividades, optar por ejercicios de bajo impacto, como caminar o nadar, y evitar movimientos como agacharse, torcerse o levantar peso. Mantener cierto grado de actividad física puede ayudar a recuperarse más rápido.

2. Es causado por sentarse sobre una cartera voluminosa

Sentarse con una cartera grande en el bolsillo trasero de su ropa puede provocar dolor o entumecimiento en la pierna o la cadera, pero suele no causar dolor en la espalda. Una cartera voluminosa puede inclinar la pelvis y comprimir el nervio ciático, el nervio más grande del cuerpo humano, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda hasta las caderas, las nalgas y las piernas.

La compresión de este nervio puede causar dolor o entumecimiento al sentarse o mientras conduce. Después de permanecer mucho tiempo sentado, usted puede tener dificultad para caminar o sentir hormigueo o sensación de pinchazos en las piernas.

En primer lugar, intente sacar su cartera y tomar medicamentos antiinflamatorios de venta libre. Si el dolor en la pierna persiste, busque a un profesional de la salud.

3. Siempre se debe a una afección de salud grave subyacente

El dolor suele estar causado por distensiones o esguinces musculares, y no por una afección de salud grave como un problema de disco o vértebras. La mayoría de los dolores de espalda se resuelven por sí solos.

4. Se debe evitar el ejercicio cuando se tiene dolor de espalda

Los ejercicios y la actividad física suelen recomendarse para controlar y prevenir el dolor de espalda. Fortalecer los músculos del core, incluidos los de la espalda, mejorar la flexibilidad y mantener un peso saludable pueden contribuir a una espalda más sana. Dependiendo de su dolor, es posible que deba adaptar sus ejercicios. Usted conoce su cuerpo mejor que nadie, así que escúchalo. Si algo no mejora o empeora progresivamente, consulte a un profesional de la salud para una evaluación.

5. La cirugía es la única solución para el dolor de espalda crónico

El dolor de espalda suele deberse a causas que no se resuelven con cirugía. Tratamientos no quirúrgicos como la fisioterapia, los medicamentos, las inyecciones y las modificaciones del estilo de vida suelen ser eficaces para controlar y reducir el dolor de espalda crónico. La cirugía puede ser necesaria si el dolor:

• Aumenta de intensidad, especialmente por la noche o al acostarse.

• Se irradia por una o ambas piernas.

• Provoca debilidad, entumecimiento u hormigueo en una o ambas piernas.

• Se presenta junto con problemas recientes de control intestinal o vesical.

• Busque una evaluación médica de inmediato si experimenta alguno de estos síntomas.

6. Un colchón firme es lo mejor

La firmeza ideal del colchón varía de una persona a otra. Algunas personas pueden encontrar alivio con un colchón firme, mientras que otras prefieren uno medio o blando. Al comprar un colchón nuevo, busque uno que proporcione soporte y comodidad de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

7. La postura no influye

Muchas personas pasan horas encorvadas frente al ordenador o mirando el móvil, lo que les obliga a bajar la vista y curvar el cuello. Estos hábitos pueden sobrecargar los músculos y las articulaciones, provocando dolor corporal con el tiempo. Adoptar buenos hábitos posturales y utilizar equipos ergonómicos en su oficina puede ayudar a prevenir y aliviar el dolor de espalda.

Algunos problemas de espalda no pueden evitarse, como los provocados por lesiones, artritis o factores genéticos. Pero hay tres cosas que usted puede hacer para conservar la salud de su espalda:

• Mantener el peso corporal ideal: El exceso de peso ejerce más presión sobre todas las articulaciones, incluida la columna vertebral.

• Fortalecer su core: Músculos del core más fuertes, incluidos los abdominales y los músculos profundos de la espalda, pueden ayudar a reducir la sobrecarga de su columna vertebra

• Mantenerse activo: Moverse habitualmente es esencial para mantener el cuerpo en funcionamiento.