Dy Star la Súper Estrella presenta su más reciente tema “Morena”

Santo Domingo, RD.- El talentoso y emergente artista Dy Star la Súper Estrella, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado “Morena”, un contagioso merenhouse estilo mambo, que se puede encontrar en todas las plataformas digitales y que aporta, sobremanera, en el posicionamiento de este joven artista.

“Me siento muy agradecido del importante apoyo que he recibido, tanto de mi público, locutores, discotecas y demás lugares de diversión, que han hecho suyo este tema tan bailable y en el que puse alma y corazón”, externó el artista.

Y es que, Dy Star la Súper Estrella cuenta con una visión muy clara de los pasos a dar, para lograr un crecimiento en la industria musical.

“Nuestro enfoque está en crear contenido viral, impactante y de alta calidad, buscando conectar con una audiencia global y posicionar nuestra música en tendencias digitales”, afirmó.

Discografía

El emprendedor artista de San Francisco de Macorís también posee los siguientes temas: “Y yo digo que sí”; “Si mañana no estoy”; “Me lo he ganao‘”; “Me fascina” y “Te quiero pa‘mí”.

Por igual, “Báilame”; “Tú me tiene perdido”; “Le conviene”; “Enemigos”; “Yo te respondo”; Tú mirada” y “Me siento bien”.

Los interesados en seguir la carrera de este joven artista, que tiene como planes futuros, continuar llevando su música a cada rincón de la República Dominicana, pueden hacerlo a través de sus redes sociales Instagram: @dystarlasuperestrella; YouTube: Dy Star La Super Estrella; Spotify: Dy Star La Super Estrella y Facebook: Dy Star La Super Estrella.