Andrés Lugo destaca confianza licitación Autopista del Ámbar estructurada en DGAPP

Santo Domingo.– El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Andrés Lugo Risk, destacó que la licitación del proyecto de construcción de la Autopista del Ámbar ha generado amplios niveles de confianza, por el trabajo y la estructuración de la DGAPP, basado en un gran rigor técnico, transparencia institucional y responsabilidad socioambiental.

“El hecho de que tres grandes consorcios nacionales-internacionales se presentaran al proceso de licitación constituye una evidencia clara de confianza por parte de inversionistas, contratistas y el sector privado en la calidad de la planificación realizada por la DGAPP, que trabajó durante más de cuatro años en la evaluación y estructuración del proyecto, con el acompañamiento de consultores internacionales y bajo metodologías rigurosas de análisis técnico, financiero, legal, socioambiental y fiscal”, sostuvo Andrés Lugo Risk, al ser entrevistado por el periodista Héctor Marte, del periódico El Caribe.

Asimismo, el director ejecutivo de la DGAPP resaltó que el presidente Luis Abinader cumplirá con otra obra de gran magnitud con la que se ha comprometido. Saludó la inclusión de veedores de reconocida credibilidad, como una medida orientada a garantizar aún más los niveles de transparencia, objetividad y eficiencia que han caracterizado a este Gobierno.

Desde el punto de vista socioeconómico, Lugo Risk indicó que la obra es primordial para un mayor desarrollo en todos los órdenes de Santiago, Puerto Plata y toda la Región Norte. Permitirá reducir significativamente el trayecto, con un ahorro estimado de casi una hora, tomando en cuenta ahorro de tiempo, combustible, mantenimiento vehicular y depreciación.

La Autopista del Ámbar tendrá una extensión aproximada de 32 kilómetros, estándares internacionales de diseño, construcción y operación. “La vía proyectada incluye extensos carriles, estudios geológicos, sismológicos, hidrológicos y de suelos, así como parámetros técnicos rigurosos. Todo lo anterior fue evaluado y trabajado por los técnicos de la DGAPP durante largo tiempo”, agregó Lugo Risk en la entrevista.