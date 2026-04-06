El COE reporta 27 fallecidos durante el asueto de Semana Santa 2026

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que durante el asueto de la Semana Santa 2026 un total de 27 personas perdieron la vida, lo que representa una reducción de 15.63 % en comparación con los 32 fallecimientos registrados en 2025.

De acuerdo con el general Juan Manuel Méndez, director del COE, durante el operativo “Semana Santa: Conciencia por la Vida 2026” del total de fallecidos, el 66.6 % se produjo por accidentes en motocicletas; el 18.5 % por asfixia por inmersión; el 7.4 % por atropellamientos, y el 3.7 % tanto por accidentes en vehículos livianos como pesados.

Durante el operativo, que se desarrolló desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, ocurrieron 203 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 276 personas afectadas. De los accidentes registrados, 173 involucraron motocicletas; 11, vehículos livianos; siete, yipetas; ocho atropellamientos; dos autobuses y dos camionetas.

Méndez informó, además, que más de 7.3 millones de personas se desplazaron por las principales autopistas y carreteras del país, según datos ofrecidos por RD Vial.

El COE también reportó 506 casos de intoxicación alcohólica, incluidos 28 menores de edad, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Esta cifra representa una disminución en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se registraron 587 casos por ingesta de alcohol.

No obstante, las intoxicaciones alimentarias reportadas por el Servicio Nacional de Salud (SNS) registraron un ligero incremento de 32 casos en relación con 2025, al pasar de 175 a 207 afectados en 2026.