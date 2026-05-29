Embajadora de EEUU en RD rechaza manipular procesos judiciales con fines políticos

Santo Domingo.- La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, rechazó este viernes «categóricamente» cualquier intento de manipular los procesos judiciales con fines políticos, al advertir que tales prácticas «socavan fundamentalmente la integridad de las instituciones democráticas».

«Un sistema de justicia justo, independiente y transparente es esencial para garantizar la confianza pública y salvaguardar los principios democráticos a nivel mundial», apuntó.

El pueblo estadounidense, «fue testigo de este tipo de ‘lawfare’ en casos dirigidos contra el presidente Trump y rechazó esas tácticas de manera contundente en la urna electoral», precisó Campos en un breve comunicado, en el que se refirió a recientes informaciones sobre la renovación y revocación de visas a ciudadanos dominicanos.

Sobre este particular, señaló, que, «de conformidad con nuestra política, la Embajada no comenta sobre casos individuales de visas».

«De manera más amplia, los Estados Unidos mantiene un firme compromiso con el respeto al estado de derecho y la preservación de la gobernanza democrática», concluyó.