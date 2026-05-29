Carlos Nina Gómez presenta en Santiago su libro “La prensa vs la perversidad”

Santiago.-En un ambiente de gran interés intelectual y periodístico, fue puesta en circulación en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la obra “La Prensa vs la Perversidad”, autoría del reconocido periodista y escritor dominicano Carlos Nina Gómez.

La actividad se realizó en la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), con la asistencia de una nutrida representación de periodistas, comunicadores, escritores, académicos y diversos sectores de la vida social y cultural de Santiago.

La presentación formal de la obra estuvo a cargo del presidente del Ateneo Amantes de la Luz, Carlos Manuel Estrella, quien destacó el profundo contenido crítico y reflexivo del libro, resaltando que el mismo constituye un llamado a defender un periodismo ético, responsable y comprometido con la verdad, en medio de los grandes cambios tecnológicos y comunicacionales que vive el mundo actual.

Durante su intervención, Estrella, valoró la importancia de la obra de Carlos Nina Gómez, señalando que el autor aborda con valentía temas relacionados con la desinformación, la manipulación mediática y los desafíos morales que enfrenta el ejercicio periodístico en estos tiempos.

De su lado, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, filial Santiago, Carlos Arroyo Ramos, anfitrión de la actividad, resaltó el mérito, la entereza y la audacia intelectual de la obra, así como los importantes aportes realizados por el autor a través de este nuevo libro, Carlos Nina Gómez.

Arroyo Ramos, expresó que “La prensa vs la perversidad” representa una contribución significativa al debate sobre el rol de los medios de comunicación y la responsabilidad social del periodismo en la sociedad contemporánea.

La puesta en circulación concluyó en un ambiente de confraternidad y reflexión, donde los asistentes intercambiaron impresiones sobre la obra y reconocieron la trayectoria profesional y literaria de Carlos Nina Gómez dentro del periodismo dominicano.

Por Luis Ramón López