Senado de Estados Unidos confirma a Leah Campos como nueva embajadora en RD

Santo Domingo.- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, informó la tarde de este martes que el Senado estadounidense confirmó oficialmente a Leah Campos como la nueva embajadora de los Estados Unidos ante la República Dominicana.

La sede diplomática estadounidense comunicó que con esta confirmación se formaliza el nombramiento realizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien había propuesto a Campos para ocupar el cargo, en sustitución de la anterior embajadora.

Leah Campos, cuenta con una amplia trayectoria en el servicio exterior y en asuntos internacionales, habiendo desempeñado funciones en distintas agencias del gobierno norteamericano vinculadas a la diplomacia, la cooperación y la seguridad hemisférica.

La Embajada destacó que la nueva representante diplomática llega con el compromiso de fortalecer los lazos bilaterales entre ambos países en materia de democracia, comercio, educación, medio ambiente y seguridad regional.

La República Dominicana y los Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas desde hace más de un siglo, sustentadas en una estrecha cooperación económica, política y cultural.

Se espera que Leah Campos, presente sus cartas credenciales al presidente dominicano en los próximos días, tras lo cual asumirá oficialmente sus funciones como embajadora de los Estados Unidos en Santo Domingo.

Por Luis Ramón López