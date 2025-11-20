Embajadora Leah F. Campos presenta cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader

Santo Domingo.-En una ceremonia oficial celebrada en el Palacio Nacional, la nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos presentó este miércoles sus cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader, en un acto que contó además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

Con esta presentación formal, la embajadora Campos, inicia oficialmente su misión diplomática en el país, reafirmando el compromiso de los Estados Unidos, de fortalecer la cooperación bilateral y continuar trabajando estrechamente con la República Dominicana en áreas clave como la seguridad, el desarrollo económico, el comercio, la educación, la energía y la gobernanza democrática.

Durante el acto, la embajadora manifestó su entusiasmo de representar a su nación en un país con profundos lazos históricos y estratégicos con los Estados Unidos, y aseguró que su gestión estará orientada a profundizar la colaboración y ampliar los programas conjuntos en beneficio de ambas naciones.

El presidente Abinader, por su parte, dio la bienvenida a la nueva representante diplomática y reiteró la importancia de la alianza histórica entre los dos países, subrayando los esfuerzos comunes para promover estabilidad, oportunidades y bienestar para sus ciudadanos.

Campos fue acompañado durante su visita oficial al Palacio Nacional, por Patricia Aguilera, la encargada de negocios de la embajada estadounidense en el país, y otros funcionarios.

La ceremonia marca un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, fortaleciendo el diálogo diplomático y consolidando la agenda de cooperación que durante décadas ha caracterizado el vínculo entre la República Dominicana y los Estados Unidos.

Otros seis diplomáticos presentaron también este miércoles sus cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader. Los seis nuevos embajadores son: Raúl Fuentes Milani, de la Unión Europea, Enrique Antonio Valdés Aguiar, de la Soberana y Militar Orden de Malta; Kishan Dan Dewal, de la India; John Petter Opdhal, del Reino de Noruega; Zdenek Kubánek, de la República Checa; y Vitaly Barchuk, de Bielorrusia.

Por Luis Ramón López