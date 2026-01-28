Embajadora de Estados Unidos visita a la vicepresidenta Raquel Peña en Santiago

Santiago.-En el marco de su agenda oficial de trabajo en la ciudad de Santiago, la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, realizó una visita de cortesía a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en su residencia, en un encuentro marcado por la cordialidad y el intercambio cultural.

Durante la visita, la vicepresidenta Peña expresó su satisfacción por recibir a la diplomática estadounidense, calificando el encuentro como “muy agradable” y destacando el honor que representa para Santiago recibir a una figura de tan alto nivel.

“Es un grato honor recibir en mi ciudad corazón a una distinguida dama como la embajadora Leah Campos”, manifestó.

Ambas damas conversaron de manera animada sobre la belleza natural de Santiago y sus entornos, su rica historia, la amabilidad de su gente y el proceso de desarrollo del que es considerado el primer Santiago de América, resaltando su importancia histórica y su proyección como polo económico y cultural del país.

La embajadora Campos expresó su admiración por la ciudad, calificando como impresionante la vista panorámica de Santiago y sus alrededores, al tiempo que valoró el dinamismo y el crecimiento que experimenta la región.

El encuentro reafirma los lazos de cooperación y amistad entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como el interés compartido en fortalecer las relaciones bilaterales desde el diálogo cercano y el reconocimiento mutuo.

Por Luis Ramón López