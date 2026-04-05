Embajada de EE.UU. felicita a periodistas dominicanos en su día y resalta valor de la libertad de prensa

Santo Domingo.-La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, encabezada por su embajadora Leah F. Campos, envió un mensaje de felicitación a todos los periodistas dominicanos con motivo de la celebración del Día Nacional del Periodista, este 5 de abril de 2026.

En su mensaje, la diplomática destacó la importancia del ejercicio periodístico como pilar fundamental de la democracia y recordó palabras del expresidente estadounidense John F. Kennedy, pronunciadas en 1961 ante la Asociación Nacional de Editores de Periódicos.

“Sin debate, sin crítica, ninguna administración ni ningún país puede tener éxito y ninguna república puede sobrevivir…”, citó la embajadora, resaltando el papel de la prensa como garante de la transparencia, la crítica constructiva y la orientación de la opinión pública.

Campos subrayó que el periodismo no solo tiene la misión de informar, sino también de educar, alertar y contribuir al fortalecimiento institucional de las naciones.

En ese sentido, expresó su reconocimiento a los profesionales de la comunicación en la República Dominicana que, con compromiso y responsabilidad, trabajan en defensa de la verdad y la libertad de expresión.

“Gracias a cada periodista dominicano comprometido con la libertad y la verdad”, manifestó la embajadora Leah F. Campos.

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, reiteró su respaldo a los valores democráticos y al fortalecimiento de una prensa libre, independiente y responsable como base esencial para el desarrollo de sociedades justas y participativas.

Por Luis Ramón López