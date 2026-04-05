Centro Tecnológico Pérez del INFOTEP impulsa empleo y dinamismo económico en Puerto Plata

A tres años de su inauguración, egresados, empresarios y líderes comunitarios y religiosos resaltan mejoras en la calidad de vida de la gente

Pérez Imbert, Puerto Plata. -A tres años de su apertura, el Centro Tecnológico Pérez del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) se consolida como un eje de oportunidades para la inserción laboral y el desarrollo económico en la zona oeste de la provincia.

Ubicado en la comunidad Pérez, del municipio Imbert, el centro ha impactado de manera directa a jóvenes y adultos, generando transformaciones visibles en la economía local, donde comienzan a surgir nuevos servicios y pequeñas empresas, según coinciden participantes, líderes comunitarios y representantes del sector productivo.

La directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, destacó que el Centro Tecnológico Pérez representa una iniciativa clave para impulsar la inserción laboral y el desarrollo productivo en la provincia Puerto Plata, al tiempo que reafirma el compromiso de la institución con la ampliación de oportunidades de capacitación en todo el territorio nacional.

Señaló que estas acciones se ejecutan en coherencia con las directrices y políticas públicas promovidas por el presidente Luis Abinader, orientadas a fortalecer la empleabilidad, la productividad y el crecimiento económico sostenible en las comunidades.

Inserción laboral y testimonios

Historias de superación respaldan este proceso. “Hacer un curso en INFOTEP significa que de seis meses a un año puedes conseguir un buen empleo como en mi caso, que, tras culminar la carrera técnica en Farmacia, logré un empleo en esta farmacia donde me desempeño como auxiliar de ventas”, narró Nicol Parra.

En esa misma línea, Pedro Vargas Peralta, estudiante de Contabilidad, destacó la vinculación entre la capacitación y el empleo: “El INFOTEP se enfoca en preparar a sus alumnos, capacitarlos para el área práctica y el mercado laboral. Es un logro contar con esta extensión aquí donde viven cientos de familias”.

El impacto también se extiende a sectores productivos específicos. Melfi Altagracia García, quien se formó en técnicas de siembra y transformación del cacao, explicó: “Ahora mismo estoy aprendiendo el Paquete de Informática que me va a dar todas las herramientas necesarias para yo poder manejar la computadora, manejar Word y todo ese tipo de cosas que me han ayudado administrar y manejar un negocio”.

Formación alineada a la demanda

De acuerdo con el director del centro, Kelvin Almeida, entre enero de 2025 y febrero de 2026 fueron certificadas 964 personas en áreas demandadas por el sector turístico y productivo, como salud y bienestar, idiomas, gastronomía, comercio, administración, electricidad, agricultura y tecnología.

“Manejo de paquetes de oficina, el tema de idiomas, elaboración de letreros, los trabajos que van directamente con la parte agropecuaria, injerto, producción de peces, asistencia en farmacia, refrigeración. Esas son algunas de las capacitaciones más demandadas”, precisó Almeida, al indicar que el centro atiende a residentes de Altamira, Guananico, Imbert y Villa Isabela.

Impacto comunitario

Desde la comunidad, el dirigente José Silverio Espinal resaltó el cambio social tras años de rezago: “Aquí se capacita a la gente para trabajar en los hoteles como cocineros, como bartender. Todos los cursos se dan aquí, en esta comunidad donde viven poco más de tres mil personas”.

A juicio de actores comunitarios, la presencia del centro ha devuelto dinamismo y esperanza a la localidad, especialmente tras el cierre del Ingenio Amistad. “Hoy podemos ver muchachos que tienen su casa, que tienen un vehículo, que tienen un motor, que tienen una pasola (motocicleta), porque a través de la capacitación que han recibido aquí se empoderan económicamente”, expresó Pablo García, de la Asociación de Artesanos de la Madera (ASOARTEP).

Respaldo del sector empresarial

“El empresariado se ha beneficiado grandemente con lo que es la infraestructura de INFOTEP, pues hay algunas empresas que no tenían el espacio para poder capacitar sus empleados y ahora pueden desplazarse al centro y recibir la formación”, afirmó Carmen Waldrón, de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata.

Para líderes comunitarios y religiosos, el centro representa una vía concreta para mejorar la calidad de vida. “Muchas familias pueden llevar el pan a la mesa de sus casas”, sostuvo el pastor Jasson Joel Martínez.

En tanto, el exadministrador de Los Saltos de la Damajagua, Roberto Gómez, valoró que el centro haya acercado la formación técnico profesional a comunidades que antes debían trasladarse largas distancias.

Con estos resultados, el INFOTEP reafirma su papel en la formación de técnicos y en la generación de oportunidades en Pérez de Imbert, donde la capacitación se consolida como una herramienta clave para el desarrollo local.