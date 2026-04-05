Productos Chef presenta la nueva identidad de su línea premium Chef Gourmet

Santo Domingo. – Los ejecutivos de Productos Chef presentaron la nueva identidad visual de Chef Gourmet, el sello que distingue dentro de su portafolio los productos con atributos diferenciadores y estándares superiores de calidad.

En esta primera etapa, Chef Gourmet integra dos productos emblemáticos de la compañía: Jamón Bolo, reconocido por los consumidores dominicanos durante casi cincuenta años, y Jamón Cocido Extra, 98 % libre de grasa. Ambos productos están elaborados sin gluten ni lactosa.

Durante la presentación, Adriana Álvarez Cadenas, gerente de Investigación y Desarrollo de Productos Chef, explicó que la empresa continuará ampliando el protafolio de la línea con nuevos productos para fortalecer su presencia en el segmento premium del mercado de embutidos.

“Chef Gourmet nos permite destacar productos que representan los más altos estándares de calidad de la marca Chef y ofrecer propuestas que responden a las nuevas tendencias de los consumidores”, expresó.

En el lanzamiento de la nueva identidad estuvieron presentes: Emilio Cadenas Kindelan, presidente; Juan Yanes, vicepresidente; Odile Periche, gerente general; Cristina Cadenas Kindelan y Eduardo Álvarez, miembros del Consejo de Administración, junto a otros ejecutivos e invitados.

Productos Chef S. A. es una empresa dominicana con más de 50 años dedicada a la elaboración de embutidos y alimentos procesados. A lo largo de su trayectoria se ha consolidado por la calidad de sus productos y por su compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevas propuestas para los consumidores.

Pie de foto: Eduardo Álvarez, Odile Periche, Juan Yanes, Adriana Álvarez Cadenas, Cristina Cadenas Kindelan y Emilio Cadenas Kindelan