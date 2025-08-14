Gato Negro vuelve con nueva imagen y más sabor de la mano de Álvarez & Sánchez

Santo Domingo.- Los principales ejecutivos de la Empresa Álvarez & Sánchez, eligieron el The Garden Patio del Hotel El Embajador para hacer el relanzamiento de la nueva imagen del vino Gato Negro y su amplio portafolio, en compañía de clientes, relacionados y ejecutivos de los medios de comunicación.

“Con una trayectoria de más de 160 años de experiencia enológica, Viña San Pedro rinde homenaje con esta marca al gato negro del primer enólogo de la casa, fiel guardián de los barriles y alegre compañero en la creación de vinos con gran sabor. Este compromiso con la calidad se refleja en cada botella, brindando un amplio portafolio perfecto para cada momento”, señaló Francisco Cerda, export manager de Viña San Pedro.

Agregó que Gato Negro está presente en 80 países en todo el mundo y es la marca número uno en su categoría en Chile ocupando el quinto lugar en el Global Power Index 2025. De hecho, se disfrutan 2 botellas de Gato Negro cada segundo en algún lugar del planeta.

El icono Vino es la elección para quienes disfrutan de los placeres simples de la vida: consumidores espontáneos, alegres y auténticos. Cada copa invita a crear momentos memorables, reconociendo el valor de cada persona y celebrando la alegría de vivir.

Álvarez & Sánchez presenta un portafolio de siete etiquetas, ideales para acompañar cualquier ocasión, las cuales estarán disponibles en supermercados y tiendas de bebidas en todo el país:

Blancos: Sauvignon Blanc, Chardonnay. Rosado: Rosé. Tintos: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot, Pinot Noir

Con más de 45 años de trayectoria, Álvarez & Sánchez, S.A. se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de alimentos y bebidas premium en República Dominicana. Representando marcas de renombre internacional, la empresa reafirma su compromiso de acercar a los consumidores dominicanos las bebidas más innovadoras y reconocidas.

“Nos entusiasma relanzar el icono vino en el país, una marca que combina historia, calidad y una personalidad única. Estamos seguros de que su sabor y alegría conquistarán aún más el paladar dominicano”, señaló José Antonio Álvarez Hijo, gerente general de Álvarez & Sánchez, S.A.

Gato Negro y Álvarez & Sánchez invitan a redescubrir el sabor auténtico y alegre de este vino que ha conquistado el mundo… ahora más cerca que nunca.