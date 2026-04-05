Víctor Pavón felicita a los periodistas dominicanos en el Día Nacional del Periodista

Santo Domingo.- El alto dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) y aspirante a alcalde por esa organización en Santo Domingo Norte (SDN), licenciado Víctor Pavón, felicitó este domingo a todos los periodistas de la República Dominicana en el Día Nacional del Periodista, que se celebra cada 5 de abril.

Pavón resaltó el inconmensurable trabajo en favor de las libertades públicas y de la transparencia que realizan los periodistas a través de sus informaciones noticiosas sobre lo que acontece día tras días y de sus opiniones vertidas en la búsqueda de soluciones a los problemas de carácter nacional.

“Los periodistas juegan un papel vital para el afianzamiento de la democracia y por ende de las libertades públicas. Sin ellos la democracia correría peligro y se abriría un espacio para un régimen de fuerza que haga sucumbir la paz, los derechos humanos y la seguridad”, destacó.

El Día del Periodista en República Dominicana, surge en el año 1821, fecha en la que se publicó el primer periódico dominicano, el “Telégrafo Constitucional”.

RD celebra hoy 100 años de historia y evolución de la radio nacional

Pavón, también saludó a las empresas radiales radiodifusores del país al cumplirse este 5 abril el centenario de la llegada de la radio al país, un medio de comunicación que ha sido el alma y la voz de la nación durante un siglo.

“Ha sido el medio por excelencia para la difusión de noticias en tiempo real, superando barreras geográficas y sociales, llegando incluso a los rincones más remotos del país donde otros medios no lograban penetrar, consolidándose como una herramienta de servicio público invaluable”, ponderó.

El dirigente político y empresario recordó que la radio como legado de Frank Hatton dio paso a una generación de locutores, técnicos y creativos que han dado forma a la identidad cultural del país.

Durante estos 100 años, la radio ha servido como un pilar fundamental para la democracia y la libertad de expresión.