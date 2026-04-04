BANDEX cierra 2025 con resultados positivos y fortalece su financiamiento al desarrollo productivo

Santo Domingo RD.– El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) presentó sus resultados al cierre del ejercicio 2025, destacando un desempeño financiero positivo y avances estratégicos que consolidan su capacidad para impulsar el desarrollo económico nacional.

Durante el período, la institución registró una utilidad neta de RD$379.9 millones, mientras que el margen financiero bruto alcanzó RD$1,332.1 millones, para un crecimiento interanual de 14.2%. Este resultado estuvo respaldado por una gestión eficiente, y por una cartera de crédito que cerró en RD$11,504.6 millones. Este fortalecimiento se refleja en un índice de solvencia de 32.75%, significativamente superior al mínimo regulatorio.

Al cierre de 2025, los activos totales se situaron en RD$22,267.8 millones. La variación respecto a periodos anteriores responde al cumplimiento oportuno de compromisos financieros, específicamente el pago de facilidades con vencimiento programado durante el ejercicio, como parte de una gestión prudente de los pasivos orientada a optimizar la estructura de financiamiento institucional.

Un hito relevante fue la capitalización de RD$2,000 millones por aporte del Estado dominicano, lo que permitió elevar el patrimonio técnico de BANDEX y situó el capital suscrito y pagado de la entidad en RD$5,263 millones, lo que representa un crecimiento de 61.29%.

“El respaldo del Estado mediante aportes de capital en cumplimiento con lo establecido en la Ley 122-21 y una gestión eficiente de los recursos es lo que fortalece nuestra base patrimonial y amplía nuestra capacidad para financiar proyectos productivos y exportadores que impulsen el crecimiento sostenible de la economía dominicana”, afirmó Catalino Correa Hiciano, gerente general de BANDEX.

Sobre BANDEX

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) es una entidad de intermediación financiera pública, constituida como sociedad anónima de capital mixto. Opera como banco de primer y segundo piso, promoviendo el desarrollo de los sectores productivos y exportadores a través de apoyo financiero y técnico. BANDEX es el continuador jurídico del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción y el Banco Nacional de las Exportaciones.