BANDEX y FemRD acuerdan facilitar acceso al crédito productivo a mujeres empresarias

Santo Domingo. – El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) y la Federación de Mujeres Empresarias Dominico-Internacional (FemRD) firmaron un acuerdo de colaboración institucional orientado a ampliar el financiamiento formal para empresas lideradas por mujeres, especialmente en actividades dirigidas a la exportación, la salud, la construcción y proyectos con impacto social.

El acuerdo fue suscrito por el gerente general de BANDEX, Catalino Correa Hiciano, y la presidenta de la Federación, Rossy Margarita Escotto Minaya, quienes destacaron que esta alianza fortalece los esfuerzos para promover el crecimiento económico, la competitividad y la participación de las mujeres en la economía dominicana.

En el marco de esta colaboración, FemRD se encargará de identificar y canalizar hacia BANDEX a sus afiliadas con proyectos viables que requieran respaldo financiero, mientras que el banco evaluará cada caso de acuerdo con sus políticas de crédito y líneas especializadas para capital de trabajo, inversión y expansión, para fortalecer la formalización de los negocios y acompañar el crecimiento de las mujeres empresarias en todo el país.

“Como banco de desarrollo, en BANDEX tenemos el compromiso de impulsar el crédito productivo en condiciones favorables y acompañar a los sectores que generan valor, empleo e inclusión. Esta alianza nos permite enfocar nuestro respaldo a iniciativas empresariales lideradas por mujeres”, afirmó Catalino Correa Hiciano.

De su lado, Rossy Margarita Escotto Minaya señaló que el acuerdo “representa una vía concreta para acceder al financiamiento formal con el respaldo de un banco de desarrollo del Estado y una señal de confianza en la capacidad de las mujeres empresarias de seguir creando oportunidades y proyectos con impacto social”.

El convenio reafirma el compromiso de ambas instituciones con el cumplimiento de la Ley 155-17 sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como con el rol de BANDEX, creado al amparo de la Ley 122-21, de canalizar recursos hacia sectores productivos estratégicos y con la misión de FemRD de fortalecer el liderazgo femenino y el crecimiento sostenible de las empresas dirigidas por mujeres en la República Dominicana.

Sobre BANDEX

El Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) es una entidad pública de desarrollo de la República Dominicana, cuyo objetivo es promover el financiamiento productivo, la innovación y la competitividad de las empresas dominicanas, con especial atención a las MIPYMES y los sectores de impacto social y ambiental.