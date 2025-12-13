DREAM Project, Red Sox Foundation, Mastercard y JetBlue unen esfuerzos para impulsar la lectura

Guerra, Santo Domingo. – DREAM Project, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer oportunidades educativas de alta calidad en la República Dominicana, celebró una exitosa feria del libro en colaboración con Red Sox Foundation, Mastercard y JetBlue el pasado jueves, 13 de noviembre.

La actividad tuvo lugar en el Centro Educativo Jobita Soriano, en el municipio de Guerra, con el objetivo de fomentar el amor por la lectura temprana.

La feria se desarrolló bajo la temática “Los Dinosaurios También Leen”, combinando educación, diversión y creatividad en un evento memorable para los participantes.

Esta iniciativa es parte del programa Mi Propia Biblioteca (MVOL por sus siglas en inglés) de DREAM, diseñado para fomentar el hábito de lectura desde una edad temprana al proveer a los alumnos de primaria libros de calidad que pueden llevarse a casa, ayudándoles a crear sus propias colecciones personales.

La jornada incluyó lectura en voz alta, pintacaritas, actividades deportivas y estaciones interactivas, todas pensadas para generar una experiencia significativa y educativa. En apoyo al hábito lector, cada niño y niña recibió un set de cinco libros adaptados a su edad, reafirmando el compromiso de DREAM de facilitar el acceso a materiales educativos de calidad.

El impacto de este tipo de alianzas fue destacado por Anis Carrasco, directora de Programas de DREAM Project: «Este tipo de convenios y la generosidad de nuestros aliados impulsan de manera significativa nuestra misión. Nos permiten ofrecer mejores oportunidades para generar el amor por la lectura y asegurar una educación de calidad».

La feria contó con la participación de representantes de entidades aliadas, quienes expresaron su satisfacción al unirse a una iniciativa que impacta directamente el desarrollo educativo y emocional de la niñez. Además, jugadores de la Academia de los Boston Red Sox y varios miembros del equipo de JetBlue estuvieron presentes, compartiendo activamente con los estudiantes a través de las diversas estaciones.

Tanto docentes como directivos de la comunidad escolar destacaron el valor de estas intervenciones, señalando que la lectura abre puertas, alimenta la imaginación y contribuye a construir un futuro más prometedor para los estudiantes.

Para DREAM Project, Red Sox Foundation, Mastercard y JetBlue, esta feria representa un paso más en el fortalecimiento de programas que buscan ampliar oportunidades, fomentar la lectura y promover el desarrollo integral de comunidades en todo el país.