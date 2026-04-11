Embajada de EE.UU. lanza concurso “Voces de Libertad 250” en conmemoración de su independencia

Santo Domingo.– En el marco de la conmemoración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos de América, la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció el lanzamiento del concurso “Voces de Libertad 250”, como parte de la iniciativa nacional denominada #Freedom250.

Los detalles del concurso fueron dados a conocer por la embajadora estadounidense en el país, Leah F. Campos, quien extendió la invitación a los dominicanos a participar en esta actividad cultural que busca resaltar los valores de libertad y expresión.

El concurso está dirigido a todas las personas interesadas en demostrar su talento interpretando el himno nacional de los Estados Unidos o de la República Dominicana, en un video con una duración máxima de 50 segundos.

Pasos para participar:

Grabar un video interpretando hasta 50 segundos del himno nacional de los Estados Unidos o de la República Dominicana y enviarlo el video mediante mensaje directo (DM) a la cuenta oficial de Instagram @embajadausaenrd.

Incluir los siguientes datos:



-Nombre completo

-Número de contacto

-Número de cédula o documento de identidad

-En caso de menores de edad, datos del padre, madre o tutor legal

-Esperar el mensaje de confirmación por parte de la Embajada.

Recomendaciones adicionales:

De manera opcional, los participantes podrán aumentar la visibilidad de su propuesta, al compartir su video en historias de Instagram etiquetando a @embajadausaenrd y utilizar el hashtag #Freedom250

Las autoridades precisaron que la participación será considerada válida únicamente cuando el concursante reciba dicha confirmación oficial.

La embajadora Leah F. Campos, destacó que esta iniciativa busca fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones, al tiempo que promueve el talento artístico y el espíritu de libertad.

La celebración de los 250 años de independencia de los Estados Unidos, representa un acontecimiento histórico que será conmemorado a lo largo de todo el año con diversas actividades culturales y educativas.

Por Luis Ramón López