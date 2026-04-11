JCE inicia este domingo 12 de abril la renovación de la nueva cédula a nivel nacional

San Francisco de Macorís, Duarte. – La Junta Central Electoral (JCE) recordó que este domingo 12 de abril de 2026 inicia oficialmente el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral en todo el territorio nacional.

A partir de esta fecha, la ciudadanía podrá realizar la captura de sus datos biométricos y personales con entrega inmediata del nuevo documento de identidad, proceso que se llevará a cabo por mes de cumpleaños, iniciando con los nacidos en abril.

El acto inaugural de esta etapa se llevará a cabo en el Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, a las 8:00 de la mañana.

El evento contará con la participación del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su presidente, Román Jáquez Liranzo; y los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Vallejo Santelises. Asimismo, asistirán el secretario general, Sonne Beltré Ramírez; el director de Cedulación, Américo Rodríguez; y otros directivos de la institución.

Para el proceso de renovación de la nueva cédula, la JCE ha dispuesto más de 190 centros de cedulación a nivel nacional para garantizar un proceso ordenado y eficiente.

Entre las modalidades de centros están: los de servicio estándar (153), de alto servicio (30) y servicio continuo o 24 horas (10), establecidos de esta manera para que el proceso sea fluido y la ciudadanía acuda de manera organizada a obtener la nueva cédula.

Cómo y dónde pautar una cita para la nueva cédula

Asimismo, la JCE informa que entre los centros de cedulación que requieren cita están los de servicio continuo (10) y algunos centros de expedición de actas y cédulas (5), para un total de 15 espacios destinados a ofrecer el servicio.

Los Centros de Expedición de Actas y Cédulas que trabajarán con cita previa, en horario de lunes a viernes 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos y días feriados de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., son los siguientes: Galería 360, Ciudad Juan Bosch, Sambil, Bella Vista Mall y Plaza Central.

En tanto que los centros de servicio continuo (24 horas) laborarán todos los días las 24 horas, incluidos los domingos y días feriados. El horario de 08:00 a 11:00 p. m. será para los ciudadanos/as que acudan a sacar su cédula por mes de cumpleaños y, en el caso de los que estén fuera de ese mes, estos podrán realizar cita previa en horario de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Para agendar tu cita puedes acceder a la página www.citas.jce.gob.do y para mayor información oficial puedes obtener las mismas a través de la web www.nuevacedula.jce.gob.do y también ir a la página y plataforma digital oficial de la institución.