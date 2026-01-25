JCE entregará primera cédula de identidad y electoral al presidente Luis Abinader este lunes

Santo Domingo. -El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) entregará este lunes 26 de enero, fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte, la primera cédula de identidad y electoral al presidente de la República, Luis Abinader Corona.

El acto oficial estará encabezado por el Pleno, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; y el secretario general Sonne Beltré.

La actividad se celebrará a las 9:00 de la mañana en el Auditorio de la sede central del órgano electoral y del registro civil, convirtiéndose el mandatario en el primer ciudadano que recibirá la nueva cédula de identidad y electoral.

La JCE inició el pasado 8 de enero la captura de datos biométricos y personal para posterior entrega, al personal de la institución.

Luego de concluida la captura de datos al personal de la JCE y de entregar la primera cédula al mandatario de la nación, se procederá en febrero y marzo de 2026 a iniciar con la captura de datos personales y biométricos, así como la entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.

Se recuerda que en abril iniciará la cedulación masiva a nivel nacional, donde las personas deberán acudir por mes de cumpleaños, proceso que concluirá el 31 de marzo de 2027.