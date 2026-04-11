Netanyahu presentó el plan de ataque contra Irán a presidentes antecedieron a Trump

El primer ministro Benjamin Netanyahu había propuesto una guerra con Irán a presidentes estadounidenses anteriores, quienes se negaron, según declaró el exsecretario de Estado John Kerry en una entrevista con MS NOW el viernes.

Según Kerry, Netanyahu había presentado a los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden planes para atacar a Irán, los cuales fueron rechazados por todos ellos, antes de recibir una respuesta afirmativa del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Kerry también citó un artículo del New York Times, publicado el martes, que detalla el procedimiento de Netanyahu para convencer a Trump de atacar a Irán junto con Israel.

“El primer ministro Netanyahu presentó un plan de cuatro puntos, diciendo que podían acabar con la cúpula militar, provocar un cambio de régimen, destruir el ejército, etc. Obviamente, han perjudicado enormemente al ejército iraní; probablemente lo han hundido, quiero decir, la mayor parte de la marina ha desaparecido, sí, nuestros hombres están bien”, dijo Kerry. “Pero lo cierto es que no había ninguna amenaza inminente”.

Dice Trump puso fin al acuerdo con Irán porque el presidente Obama lo hizo

Kerry argumentó que Trump había accedido a atacar a Irán tras ser persuadido por Netanyahu, y que se retiró del acuerdo previo que Estados Unidos tenía con Irán «no por razones sustanciales, sino porque el presidente Obama lo hizo».

“Al final, nos encontramos en una situación en la que [Irán] ahora cree que no se puede confiar en Estados Unidos, porque el presidente Trump llegó y se retiró del acuerdo”, insistió Kerry.

Añadió que Trump lo hizo sin hacer ningún esfuerzo por dialogar con Irán por la vía diplomática, a pesar de tener la capacidad de hacerlo y el tiempo necesario para bombardear después si fuera preciso.