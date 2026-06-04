Karl-Anthony Towns gana duelo a Wembanyama y los Knicks pegan primero en la Final de la NBA

San Antonio — Karl-Anthony Towns esperó toda su vida por esta oportunidad y respondió a la altura de las circunstancias, en la victoria de los Knicks de Nueva York 105-95 sobre los Spurs de San Antonio en el primer partido de la serie por el título de la NBA.

El pívot de los Knicks, que había perdido en las finales de conferencia las dos temporadas anteriores, fue el mejor jugador de los Knicks durante largos tramos del primer partido de las Finales de la NBA.

Enfrentado a la joven superestrella de los Spurs, Victor Wembanyama, Towns se defendió con creces en ambos extremos de la cancha.

Towns ayudó a los Knicks a remontar una desventaja de 13 puntos y terminó su primer partido de las Finales de la NBA con 18 puntos, 12 rebotes y cuatro asistencias, mientras los Knicks extendían a 12 la racha de victorias en playoffs, un récord para la franquicia.

Towns estuvo sensacional en el tercer cuarto, cuando los Knicks remontaron. Anotó dos triples, bloqueó un tiro que derivó en un contraataque y sumó 10 puntos y cuatro rebotes en ese periodo.

En general, fue lo que los Knicks esperaban de Towns en los playoffs: un jugador eficiente en ataque, un creador de juego para sus compañeros y un defensor mejorado. En sus 34 minutos en cancha, los Knicks superaron a los Spurs por 11 puntos.

Sorprendentemente, los Spurs comenzaron el partido con Wembanyama marcando a Towns, y el pívot de los Knicks no se amedrentó. Fue a por Wembanyama.

En una ocasión, el unicornio de 2,24 metros le repelió el balón con contundencia después de que Towns le ganara en el uno contra uno. Pero eso no impidió que Towns atacara al primer jugador defensivo del año elegido por unanimidad en la liga.

“Obviamente, es un talento especial, y la NBA tiene la suerte de contar con él y de que pueda mostrar su talento al mundo”, dijo Towns en la antesala de las finales. “Por nuestra parte, solo tenemos que ser disciplinados en nuestro plan de juego y ejecutarlo a un alto nivel”.

Lo consiguieron, gracias a la excelente actuación de Towns contra uno de los equipos más importantes de la NBA.

Jalen Brunson fue el mayor anotador por los Knicks con 30 puntos, mientras que OG Anunoby aportó 17 puntos.

Por los Spurs Victor Wembanyama sumó 26 puntos y 12 rebotes, Stephon Castle anotó 17, mientras que Julian Champagnie y Dylan Harper aportaron 16 por cabeza.

El segundo partido está pautado para el viernes en San Antonio.