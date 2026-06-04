Ruta aérea República Dominicana hacia Perú crece 171% tras la llegada de Arajet

Santo Domingo, RD. – La conectividad aérea entre la República Dominicana y Perú ha experimentado un crecimiento sin precedentes desde la entrada de Arajet al mercado peruano en septiembre 2022, registrando un incremento de 171% en la llegada de visitantes residentes en Perú, de acuerdo con los informes de país del Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) correspondientes al cierre del primer trimestre de 2026.

Los datos reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en el flujo turístico entre ambas naciones. Solo durante los primeros tres meses de 2026, la República Dominicana recibió 40,064 visitantes residentes en Perú, lo que representa cerca de 26,000 pasajeros adicionales en comparación con el mismo período de 2022, cuando Arajet no volaba.

Este desempeño ha estado acompañado por un importante fortalecimiento de la oferta aérea entre ambos países. Durante 2025, las rutas entre Perú y República Dominicana movilizaron 264,526 pasajeros a través de 1,844 vuelos y una oferta de 320,292 asientos, alcanzando una ocupación promedio de 83%.

La tendencia continuó acelerándose en el primer trimestre de 2026, cuando se registraron 451 vuelos, 79,388 asientos disponibles y 70,051 pasajeros transportados, elevando la ocupación promedio hasta un 89%, según el reporte de Turismo dominicano.

Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, aseguró que la aerolínea ha desempeñado un papel clave en esta evolución al ampliar las alternativas de viaje entre Lima, Punta Cana y Santo Domingo, en lo que denomina “EL EFECTO ARAJET”, lo que provoca que, al crear más competencia, se dinamiza y crece el mercado para todos los operadores, y más gente tiene la oportunidad de volar.

“Estos resultados confirman que la apuesta de Arajet por conectar a la República Dominicana con Perú ha sido acertada. Nuestra entrada ha contribuido a dinamizar el mercado, ampliar las alternativas para los viajeros y fortalecer el posicionamiento del país como un destino atractivo para los peruanos, tanto hacia Punta Cana como hacia Santo Domingo”, afirmó.

La ruta Punta Cana-Lima se mantiene como el principal corredor turístico entre ambos países, con 1,715 operaciones durante 2025 y 416 vuelos durante el primer trimestre de 2026. Asimismo, la ruta Santo Domingo-Lima evidencia una creciente consolidación, al incrementar su ocupación promedio de 67% en 2025 a 86% en los primeros tres meses de este año.

Los informes de MITUR también destacan el impacto de las estrategias de promoción digital sobre el mercado peruano. Durante 2026, el 94% de los visitantes indicó utilizar redes sociales para obtener información sobre destinos turísticos, mientras que el 73% afirmó haber visto publicidad de República Dominicana en plataformas digitales como redes sociales y Google.

Las playas continúan siendo el principal atractivo para este mercado, señaladas por el 85% de los encuestados como la principal razón para elegir el destino.

La satisfacción del visitante peruano también se mantiene en niveles sobresalientes. En 2025, el 94% de los turistas afirmó que volvería a visitar la República Dominicana, el 62% aseguró que recomendaría el destino a familiares y amigos, y la valoración general alcanzó una puntuación de 4.4 sobre 5 estrellas.

Con estos resultados, Arajet reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la conectividad aérea regional y contribuyendo al crecimiento del turismo dominicano, acercando a más viajeros latinoamericanos al país y consolidando a la República Dominicana como uno de los destinos más atractivos y competitivos del Caribe.