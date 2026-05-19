Spurs vencen al Thunder en doble tiempo extra en inicio de las finales del Oeste

OKLAHOMA CITY (AP) — Victor Wembanyama anotó 41 puntos y capturó 24 rebotes, Dylan Harper terminó con 24 puntos y un récord de siete robos en playoffs para el equipo, y los San Antonio Spurs vencieron al Oklahoma City Thunder 122-115 en un clásico de doble tiempo extra para abrir las finales de la Conferencia Oeste el lunes por la noche.

Wembanyama sentenció el partido con un par de mates en el último minuto, uno de ellos desembocando en una jugada de tres puntos, con lo que los Spurs se hicieron con la ventaja de jugar en casa y vencieron al Thunder por quinta vez en seis enfrentamientos esta temporada.

Stephon Castle anotó 17 puntos, Devin Vassell y Keldon Johnson 13 cada uno, y Julian Champagnie sumó 11 para los Spurs, que no contaron con De’Aaron Fox debido a una rigidez en el tobillo.

“Un gran esfuerzo de todos”, dijo Wembanyama, quien, con 22 años y 134 días, se convirtió en el jugador más joven en lograr al menos 40 puntos y 20 rebotes en un partido de playoffs. Kareem Abdul-Jabbar tenía 22 años y 343 días cuando consiguió un partido de 40/20 en las Finales de la NBA de 1970.

Alex Caruso anotó 31 puntos, la segunda mejor marca de su carrera, saliendo desde el banquillo para los Thunder, cuya racha de nueve victorias consecutivas en los playoffs, que se remontaba al séptimo partido de las Finales de la temporada pasada, llegó a su fin.

Jalen Williams regresó tras una ausencia de seis partidos debido a una distensión en el tendón de la corva y anotó 26 puntos para los Thunder, mientras que Shai Gilgeous-Alexander, en la noche en que recibió su segundo trofeo consecutivo de Jugador Más Valioso, consiguió 24 puntos y 12 asistencias, pero tuvo un porcentaje de acierto de 7 de 23 en tiros de campo.

Fue el sexto primer partido en la historia de los playoffs de la NBA que se fue a doble prórroga, el primero desde un partido entre los Spurs y los Warriors en 2013.

Y mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Wembanyama decidió que ya era suficiente.

El segundo partido se juega el miércoles en Oklahoma City.

“Fue una batalla de voluntades”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “El nivel de fortaleza mental que demostraron ambos equipos… necesitábamos cada segundo de cada jugador”.

Los Spurs ganaban por 10 puntos a falta de 9:10 para el final del tiempo reglamentario, desperdiciaron toda la ventaja y luego sobrevivieron a un tramo final frenético donde el liderato cambió de manos dos veces y el partido se empató tres veces en un lapso de menos de dos minutos.

Wembanyama tuvo una oportunidad desequilibrada para ganar el partido en la última jugada del tiempo reglamentario, pero Chet Holmgren la bloqueó. En la prórroga, Wembanyama se redimió con creces: anotó un triple desde muy lejos de la línea de tres puntos a falta de 28 segundos para empatar el partido y forzar una segunda prórroga.

“Tenemos que mejorar a partir de este partido”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault.

Gilgeous-Alexander tuvo su peor primera mitad en cuanto a tiros en casi tres años: 1 de 5 en tiros de campo, cuatro puntos. Fue la primera vez desde el 29 de octubre de 2023, en un lapso de 270 partidos, incluyendo los playoffs, que no anotó al menos dos canastas antes del descanso.

Mientras tanto, Wembanyama hacía lo que quería: mates por encima de tríos de defensores, alardeando de sus músculos en ocasiones, terminando la primera mitad con 14 puntos y 10 rebotes, mostrándose perfectamente cómodo en su debut en este escenario.

Y la ventaja de los Spurs al descanso era de tan solo siete puntos, 51-44.

Gilgeous-Alexander anotó un par de canastas en el tercer cuarto, e incluso los Thunder recuperaron brevemente la ventaja. Pero los Spurs no se inmutaron y la diferencia seguía siendo de siete puntos. San Antonio ganaba 80-73 al comenzar el último cuarto.