CEDIMAT realiza primer implante percutáneo de válvula tricúspide del país

Santo Domingo.- El equipo de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), encabezado por el doctor Carlos García Lithgow, realizó con éxito el primer implante tricúspide válvula sobre valva en la República Dominicana.

El mismo se realizó en un una paciente que había tenido un reemplazo valvular en otro centro hace tres años, la cual no resultó exitosa, por lo que por técnica percutánea evitó la reintervención quirúrgica, marcando un importante avance en el tratamiento de las enfermedades estructurales del corazón.

Este procedimiento mínimamente invasivo permite tratar pacientes con enfermedades severas de la válvula tricúspide sin necesidad de cirugía a corazón abierto, ofreciendo una alternativa terapéutica innovadora para casos seleccionados de alto riesgo quirúrgico.

Las enfermedades severas de la válvula tricúspide, como la insuficiencia tricuspídea grave, se han asociado con un aumento significativo del riesgo de insuficiencia cardíaca y mortalidad si no se tratan a tiempo, siendo históricamente subdiagnosticadas en comparación con otras valvulopatías.

Con este logro, CEDIMAT reafirma su compromiso con la innovación médica y el acceso a tecnologías de vanguardia, poniendo siempre como prioridad el bienestar de los pacientes y consolidándose como centro de referencia en cardiología intervencionista y estructural en la región.