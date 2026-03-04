CEDIMAT realiza primer implante de válvula Allegra en el Caribe y América Latina

Santo Domingo. – Los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT) continúa consolidando su liderazgo en innovación cardiovascular al convertirse en el primer centro en Centroamérica y el Caribe en utilizar la válvula aórtica transcatéter Allegra con el sistema de liberación Imperia (Imperia Delivery System), marcando un importante avance en el tratamiento mínimamente invasivo de enfermedades valvulares cardíacas.

Este procedimiento representa un avance significativo en el tratamiento de la estenosis aórtica, una enfermedad cardíaca que afecta principalmente a pacientes adultos mayores y que puede provocar insuficiencia cardíaca si no se trata oportunamente.

La válvula Allegra constituye una alternativa de última generación dentro de los implantes valvulares percutáneos, ofreciendo resultados clínicos altamente favorables.

La nueva válvula es especialmente valiosa en pacientes con anillos aórticos pequeños, donde proporciona un excelente desempeño hemodinámico y una mayor área valvular efectiva, características que reducen el gradiente de presión y favorecen un mejor flujo sanguíneo. Estas ventajas la convierten en una de las mejores opciones terapéuticas para este perfil de pacientes, mejorando significativamente su pronóstico y calidad de vida.

“Este primer implante abre el camino para que más pacientes con condiciones cardíacas complejas puedan acceder a tratamientos mínimamente invasivos con altos estándares de seguridad y eficacia, fortaleciendo la capacidad resolutiva del país en el área cardiovascular”, afirmó Carlos García Lithgow, encargado de la Unidad de Hemodinamia del centro de salud.

La incorporación de esta tecnología reafirma el compromiso institucional con la medicina de vanguardia y la adopción temprana de innovaciones que beneficien a los pacientes dominicanos y de toda la región.