Comerciante mata a su pareja y luego se quita la vida en Juan López, Moca

Moca, Espaillat.-Un trágico hecho de sangre ocurrido la noche de este miércoles, el cual ha consternado profundamente a los residentes del distrito municipal de Juan López, donde un hombre le quitó la vida a su pareja y posteriormente se suicidó.

La víctima fue identificada como Carolina Moscoso Camacho, mientras que el agresor es el comerciante ferretero Ramón Cepeda, quien tras cometer el feminicidio decidió quitarse la vida.

Según informaciones preliminares, el suceso ocurrió en horas de la noche, generando una rápida movilización de vecinos y autoridades en la zona. Miembros de la Policía Nacional, se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones de rigor.

El trágico hecho ha provocado profunda consternación en la comunidad de Juan López, donde ambos eran conocidos. Residentes del sector expresaron su pesar ante lo ocurrido y manifestaron preocupación por el incremento de los casos de violencia intrafamiliar que afectan a la sociedad.

Las autoridades informaron que se encuentran recopilando evidencias y testimonios para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el lamentable suceso.

Este nuevo caso de violencia de género vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, orientación y atención a situaciones de conflicto en el ámbito familiar, a fin de evitar desenlaces fatales como el ocurrido en esta comunidad mocana.

Por Luis Ramón López