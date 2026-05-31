Spurs vencen al Thunder en el juego 7 y jugarán las Finales de la NBA con los Knicks

Oklahoma City.— Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio vencieron la noche del sábado 111-103 al Thunder de Oklahoma City para conquistar las Finales de la Conferencia Oeste.

Con este triunfo, los texanos avanzan a las Finales de la NBA, donde recibirán a los Knicks de Nueva York en el Juego 1 el próximo miércoles.

Wembanyama aportó 22 puntos, mientras que Julian Champagnie brilló con 20 unidades, 18 de ellas desde la línea de triples.

Los Spurs desafiaron pronósticos muy adversos al imponerse en un Juego 7 como visitantes. “Este sentimiento, no puedo explicarlo. Es tan poderoso”, expresó Wembanyama tras el partido.

Stephon Castle sumó 16 puntos, De’Aaron Fox añadió 15, Dylan Harper colaboró con 12 y tanto Keldon Johnson como Devin Vassell terminaron con 11 cada uno. De esta manera, los Spurs regresan a las Finales de la NBA por primera vez desde 2014.

Shai Gilgeous-Alexander lideró al Thunder con 35 puntos y nueve asistencias, pero por octava temporada consecutiva la NBA tendrá un nuevo campeón. Cason Wallace anotó 17 puntos, mientras que Jared McCain y Alex Caruso consiguieron 12 cada uno para el Thunder.

“Hay que aprender de cada experiencia, incluso de las difíciles”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault. “Y esto es la NBA: hay partidos difíciles. También podemos sentirnos muy decepcionados… No hay nadie a quien no creamos que podemos vencer, con todo respeto”.

El entrenador de los los Spurs, Mitch Johnson dijo: “Desde octubre sabíamos que teníamos una oportunidad de ser bastante buenos”. Hoy, esa oportunidad se ha transformado en grandeza: los Spurs están de vuelta en la pelea por el campeonato.

Para el pívot de los Spurs, Victor Wembanyama “Fue algo enorme”. “Tantas jugadas importantes, tantos jugadores dando un paso al frente, ¡Dios mío! Es una oportunidad increíble. Mi vida es maravillosa y estar con estos chicos, vivir estas cosas con estos chicos a los que quiero tanto, es asombroso”.