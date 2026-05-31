Banco ADOPEM lanza un programa de becas universitarias para los hijos de sus clientes

En su primera edición, la entidad otorgará seis becas completas que cubrirán hasta cinco años de formación universitaria

Santo Domingo, RD. – Como parte de su compromiso con el desarrollo de las familias dominicanas y la promoción de oportunidades a través de la educación, Banco ADOPEM entidad de la Fundación Microfinanzas (FMBBVA), anunció el lanzamiento de su Programa de Becas ADOPEM, una iniciativa que otorgará, por primera vez, seis becas universitarias completas a hijos e hijas de clientes de la entidad, cubriendo hasta cinco años de estudios superiores.

La iniciativa está dirigida a jóvenes con destacado desempeño académico, con el propósito de facilitar el acceso a la educación universitaria y respaldar la formación de futuros profesionales provenientes de familias emprendedoras vinculadas al banco.

A través de este programa, Banco ADOPEM cubrirá la totalidad de los costos de la carrera universitaria de los estudiantes seleccionados, contribuyendo a reducir barreras de acceso a la educación superior y fomentando la continuidad de sus estudios.

“En Banco ADOPEM creemos firmemente en la educación como una herramienta de transformación social. Con este programa buscamos reconocer el esfuerzo de nuestros clientes y respaldar a jóvenes talentosos para que puedan alcanzar sus metas profesionales”, expresó Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco ADOPEM.

Como parte de esta experiencia transformadora, los seis jóvenes seleccionados tendrán la oportunidad de viajar a España el próximo mes de Julio, invitados por la FMBBVA, junto a otros jóvenes becados de Colombia y Perú también ganadores de las becas de la FMBBVA. Los postulantes deberán cumplir con los criterios establecidos por el programa, entre ellos excelencia académica, compromiso con su formación y deseos de superación.

Con esta iniciativa, Banco ADOPEM fortalece su compromiso de generar impacto positivo en las comunidades donde tiene presencia, promoviendo acciones orientadas al desarrollo de las personas y al fortalecimiento de capacidades para las nuevas generaciones.