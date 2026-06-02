Arajet y Ministerio de Trabajo impulsarán inserción laboral en el sector aeronáutico

La alianza es respaldada por el BID y beneficiará a decenas de jóvenes con oportunidades de capacitación y experiencia laboral en la aerolínea

Santo Domingo, RD. — En una iniciativa orientada a fortalecer la empleabilidad juvenil y aportar al desarrollo del talento dominicano en sectores estratégicos como aviación y turismo, la aerolínea dominicana Arajet firmó un acuerdo de colaboración con el Programa Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja.

Dicho programa es ejecutado por el Ministerio de Trabajo y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. A través de esta alianza, Arajet apoyará en la formación e inserción laboral de jóvenes dominicanos mediante programas de capacitación, entrenamientos y experiencias prácticas dentro de la aerolínea.

El acuerdo contempla un subsidio de hasta USD$70,000 para beneficiar a 38 jóvenes, quienes recibirán formación y acompañamiento para desarrollar competencias laborales y adquirir experiencia en un entorno profesional vinculado al sector aeronáutico y de servicios.

“En Arajet creemos firmemente en el talento dominicano y en la importancia de crear oportunidades reales para las nuevas generaciones. Esta alianza con RD-Trabaja nos permite aportar al desarrollo profesional de jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral, mientras fortalecemos capacidades en una industria clave para el crecimiento económico y turístico del país”, expresó Ivanna Lajara, vicepresidenta de Cultura y Recursos Humanos de Arajet.

Durante la firma del acuerdo, Milly Peralta, directora del Servicio Nacional de Empleo explicó que el Programa de Apoyo al Sistema Flexible de Empleo RD-Trabaja tiene como objetivo mejorar las oportunidades de inserción laboral de jóvenes entre 18 y 35 años y adultos mayores de 35 años.

“Desde el ministerio de trabajo agradecemos el apoyo de Arajet en este programa, el cual viene demostrando que, con capacitación, prácticas profesionales y entrenamiento en puestos de trabajo reales, los jóvenes dominicanos pueden despegar su carrera”, expresó Peralta.

Explicaron que los interesados en participar en los programas de empleabilidad de RD-Trabaja deben ser personas desempleadas, mayores de edad, dominicanas o residentes legales en el país, y completar su registro como beneficiarios a través de la plataforma oficial del programa.