Víctor Pavón afirma Betty Gerónimo administra un cao en SDN que ella misma ha creado

Santo Domingo.- El aspirante a alcalde del partido Fuerza del Pueblo (FP) por Santo Domingo Norte (SDN), Víctor Pavón, aseguró este lunes que la actual alcaldesa de esa demarcación Betty Gerónimo está administrando un caos creado por ella misma por falta de gerencia administrativa.

Pavón dijo que en Santo Domingo Norte existen demasiados problemas especialmente con los desechos solidos que han tenido que improvisar vertederos en todas las avenidas y en la mayoría de los barrios.

Durante una entrevista en el programa matinal El Sol de la Mañana, Indicó que en esa demarcación hay un vertedero a cielo abierto junto a Duquesa y además los servicios básicos han colapsado.

“Desde el 2002 a la fecha, no lo dice Víctor Pavón sino el pueblo y ustedes si lo desean pueden visitar a SDN o verlo a través de las redes y las encuestas que se han realizado, el problema que tiene SDN es que no tiene una gerencia lineal. No existe planeamiento urbano y el presupuesto participativo es oculto nadie sabe cómo va el proceso. Es un verdadero caos”, expresó el también empresario.

Precisó que la inversión social y económica por parte de la alcaldía en SDN es nula y asimismo la educación en todos los órdenes no aparece.

Señaló que Betty Gerónimo durante la rendición de cuenta que hizo en el mes de marzo, lo que ella presentó fueron las obras que ha realizado el gobierno central y no las que debió realizar la Alcaldía en su gestión municipal.

Puntualizó que se ha propuesto ir a la Alcaldía en el 2028 para acercar esa institución al pueblo y administrarla con pulcritud y eficiencia para brindar un servicio de la recogida de los desperdicios sólidos más automatizados y moderno, a fin de devolverle a SDN el esplendor que en otro tiempo tenía.

Agregó que en relación al área cultural la Alcadia no ha hecho nada tampoco en Santo Domingo Norte.

Por Francis Pérez