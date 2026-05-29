Wembanyama y los Spurs fuerzan un 7mo juego al aplastar a Thunder

SAN ANTONIO (AP) — Victor Wembanyama anotó 28 puntos, capturó 10 rebotes y sumó tres tapas a la causa de los Spurs de San Antonio, quienes enviaron la final de la Conferencia Oeste de vuelta a Oklahoma City para el séptimo partido, al aplastar el jueves 118-91 al Thunder.

El encuentro definitivo se disputará la noche del sábado en Oklahoma City, y el ganador recibirá a los Knicks de Nueva York el miércoles por la noche para abrir las Finales de la NBA.

Wembanyama y los Spurs despertaron tras una desganada derrota por 127-114 sufrida el martes por la noche en el quinto encuentro. Esta vez, brindaron su actuación más sólida de esta serie de altibajos.

“Jugar con desesperación simplemente se siente como si borrara un poco todos los pequeños errores que cometemos, que son parte de la naturaleza humana, ya sea en la temporada regular o en partidos anteriores”, dijo Wembanyama. “Simplemente hay que pelear así todo el tiempo y ponerse contra la pared. Se siente como la mejor oportunidad para jugar”.

Dylan Harper anotó 18 puntos, Stephon Castle agregó 17 y Devin Vassell aportó 12 puntos y dos tapones atronadores por San Antonio.

Shai Gilgeous-Alexander quedó limitado a 15 puntos, la mayor cifra del Thunder, al atinar 6 de 18 tiros de campo.

“Creo que todo nuestro enfoque y atención estuvo en el lado defensivo”, dijo Castle. “No creo que anotar contra ellos haya sido un problema para nosotros. Creo que simplemente nuestros errores autoinfligidos, como pérdidas de balón y permitirles conseguir rebotes ofensivos y canastas fáciles, es lo que nos frena”.

El Thunder, campeón defensor, se quedó sin anotar durante ocho minutos en el tercer cuarto, mientras los Spurs encadenaron 22 puntos consecutivos para poner el marcador 92-64 con 56 segundos por jugar en el periodo.

“No sé si necesariamente fue algo que hicimos mal”, dijo el entrenador de Oklahoma City, Mark Daigneault. “Pienso que estábamos listos para jugar. Me sentí confiado al entrar al partido, y me sentí confiado al descanso. Tenía pinta de victoria como visitantes si podíamos ser el equipo que lanzara el golpe en el tercer cuarto y ellos fueron el equipo que lo hizo”.

El margen promedio de victoria ha sido de 15,3 puntos. Los Spurs han ganado por un promedio de 18,3 puntos.

Wembanyama ha estado al frente de las tres victorias.

La estrella de 2,24 metros se unió a los miembros del Salón de la Fama David Robinson y Tim Duncan como los únicos jugadores en la historia de la franquicia con cinco partidos de 25 puntos y 10 rebotes en una sola postemporada.

Wembanyama encestó sus primeros dos tiros —ambos triples— y bloqueó la bandeja de Gilgeous-Alexander en el primer minuto y medio, cuando San Antonio tomó una ventaja de 9-2.

“Creo que fuimos consistentes e hicimos lo que necesitábamos hacer”, dijo Wembanyama. “Confiamos en el juego, confiamos en los dioses del baloncesto”.

El francés contabilizó 11 puntos, cinco rebotes, una asistencia y un bloqueo en el primer cuarto.

La serie se mantuvo ruda y polémica. Chet Holmgren, del Thunder, discutió y chocó con Vassell después de que el alero de los Spurs tapó su intento de clavada en el segundo cuarto.

Jalen Williams, de Oklahoma City, regresó después de resentirse del tendón de la corva en el segundo partido y perderse los siguientes tres. Williams quedó limitado a un punto al fallar su único tiro (de 1-0) en 10 minutos.

Holmgren totalizó 10 puntos y 11 rebotes.