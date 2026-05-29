Serbella lanza su álbum debut con temas cargados de fuerza y amor propio

La cantante dominico-puertorriqueña Serbella continúa consolidando su trayectoria en la industria de la música con el lanzamiento de su álbum debut homónimo “Serbella”. La producción reafirma su identidad artística y su apuesta por el empoderamiento femenino dentro de la música tropical latina.

El disco de nueve canciones recorre los géneros de la bachata y el merengue con letras cargadas de fuerza, resiliencia y amor propio, sin dejar de lado la emoción y la pasión. El viaje sonoro incluye ritmos enérgicos y modernos que reflejan la esencia artística de la intérprete.

El álbum fue grabado en República Dominicana bajo la dirección y producción musical del maestro Moisés Sánchez, doble ganador del Latin Grammy.

El corte promocional es “Te Lo Dejé Pa’ Ti”, una demostración de su interés en llevar mensajes que conectan con experiencias reales y que resaltan la seguridad, determinación y autenticidad femenina.

El álbum incluye el tema “Déjame Volver Contigo” con la colaboración especial de la reconocida artista mexicana Cristina Eustace. La cantante incursiona por primera vez en el género del merengue de la mano de Serbella, logrando una canción llena de energía y ritmo.

El álbum “Serbella” está disponible en todas las plataformas digitales de música.

“Este álbum representa una etapa muy importante en mi carrera. Cada canción tiene una parte de mi esencia, de mis vivencias y del mensaje que quiero llevarle a las mujeres: que nunca pierdan su fuerza, su seguridad y su autenticidad”, expresó Serbella.

El lanzamiento del álbum llega tras el éxito de “Cotilleo” y una extensa gira promocional por República Dominicana, Miami y España, donde Serbella participó en entrevistas, presentaciones y encuentros con importantes medios de comunicación como parte de la expansión internacional de su carrera.

Serbella sigue trabajando en su compromiso por reafirmar su sitial en el panorama musical. La artista se prepara para continuar la promoción del álbum en Colombia y Puerto Rico, llevando su propuesta tropical y su mensaje de empoderamiento a nuevos escenarios y audiencias internacionales.

Tracklist del álbum “Serbella”

1. “Cotilleo”

2. “Te Lo Dejé Pa’ Ti”

3. “Aunque Me Cueste La Vida”

4. “Zorra” (Bachata)

5. “Zorra” (Merengue Típico)

6. “Rendida” (Bachata)

7. “Sola” (Bachata)

8. “Más” (Bachata)

9. “Déjame Volver Contigo” ft. Cristina Eustace (Merengue)