Ángel Martínez es condenado a seis meses de prisión por difamación contra Milagros De Camps

Santo Domingo.- La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este jueves al comunicador Ángel Martínez a seis meses de prisión por difamar a la exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán.

El tribunal dispuso además el pago de una indemnización económica de RD$10 millones, que será destinada íntegramente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), acogiendo la solicitud de la parte querellante.

Martínez deberá cumplir la pena en el Centro Correccional Haras Nacionales, en Santo Domingo Norte.

La magistrada fundamentó su decisión en la protección del honor y la reputación frente a ataques en medios digitales, señalando que la libertad de expresión no ampara la difamación ni la injuria.

Ángel Martínez, enfrenta varias querellas por delitos similares, entre ellas la depositada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que fue enviada a juicio de fondo el pasado 5 de mayo de este año.

En otro proceso, un tribunal lo halló culpable de difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya (Gory), imponiéndole tres meses de prisión suspendida y restricciones de residencia.

De acuerdo con registros judiciales, Martínez también ha sido objeto de denuncias por parte de empresarios y figuras públicas, lo que evidencia un patrón de conflictos legales vinculados a sus publicaciones digitales.