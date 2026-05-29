Alemania apuesta por República Dominicana como socio estratégico en América Latina

Santo Domingo.- Alemania apuesta por República Dominicana como uno de sus principales socios estratégicos en América Latina, en un contexto marcado por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el creciente interés de empresas alemanas en invertir en el país.

Así quedó evidenciado durante la celebración de la primera Semana Alemana en Santo Domingo, evento que reunió a más de 30 empresas e instituciones y que contó con la mayor delegación económica alemana que ha visitado territorio dominicano.

La embajadora de Alemania en República Dominicana, Maike Friedrichsen, aseguró que las relaciones entre ambas naciones atraviesan “su mejor momento”, impulsadas por el dinamismo económico y la ampliación de la cooperación en distintos sectores estratégicos.

Durante el acto inaugural, la diplomática destacó que las inversiones alemanas en el país se han multiplicado por 15 en los últimos diez años, reflejando el interés empresarial en áreas como zonas francas, logística, infraestructura, equipos médicos y energías renovables.

Uno de los principales hitos de la iniciativa fue la realización del Primer Foro Económico Alemán para América Latina fuera de Alemania, con la participación de 150 representantes de los sectores público y privado.

Friedrichsen definió a República Dominicana como un socio “estratégico, democrático y dinámico” para Alemania en América Latina y el Caribe, resaltando la estabilidad económica y el potencial del país como destino para nuevas inversiones.

Asimismo, explicó que la cooperación bilateral va más allá del ámbito económico e incluye temas vinculados al medio ambiente, economía circular, fortalecimiento del Estado de Derecho, energías renovables e infraestructura.

La embajadora también subrayó el alcance regional del foro, que reunió representantes de Costa Rica, Panamá, Guatemala y la CARICOM, consolidando a República Dominicana como una plataforma de diálogo entre Alemania y el Caribe.

Finalmente, valoró el recibimiento ofrecido por la vicepresidenta Raquel Peña a la delegación alemana y reafirmó el interés de ambas naciones en continuar ampliando los lazos de cooperación y desarrollo conjunto.