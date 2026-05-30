Arajet honra a Santiago con su aeronave número 16, bautizada “Pico Diego de Ocampo”

La aerolínea fortalece la conectividad aérea del país y proyecta iniciar vuelos regulares desde el Aeropuerto Internacional del Cibao en 2027

Santiago, RD. – Arajet, la aerolínea bandera dominicana, recibió en el Aeropuerto Internacional del Cibao su aeronave número 16, denominada “Pico Diego de Ocampo”, como parte de su continuo proceso de expansión y fortalecimiento de la conectividad aérea de República Dominicana con el continente e informó que proyecta volar a esta ciudad a partir del 2027.

La nueva aeronave rinde homenaje al Monumento Natural Pico Diego de Ocampo, una de las áreas protegidas más importantes de la región Norte del país, ubicada entre las provincias de Santiago y Puerto Plata.

Esta elevación, considerada una de las más emblemáticas de la Cordillera Septentrional, posee una gran riqueza ecológica y desempeña un papel fundamental en la conservación de fuentes hidrográficas, la biodiversidad y la regulación climática de la zona.

Con esta incorporación, Arajet reafirma su compromiso de promover y visibilizar los tesoros naturales dominicanos a través de una flotilla inspirada en los principales símbolos ambientales y culturales de la República Dominicana.

El acto de recibimiento de la aeronave estuvo encabezado por José Clase, vicepresidente del consejo de administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, Ricardo Fondeur y Juan Ureña miembros del consejo.

Manuel Luna, Chief Communications Officer de Arajet, destacó que la llegada de esta nueva aeronave representa un paso importante dentro de la estrategia de crecimiento sostenible de la compañía y del fortalecimiento de la conectividad aérea nacional.

“Con la incorporación de nuestra aeronave número 16 continuamos ampliando la capacidad de nuestra flota para seguir conectando a República Dominicana con más destinos en las Américas. Además, con la llegada de nueve aeronaves adicionales entre este año y el próximo, proyectamos iniciar operaciones regulares desde el Aeropuerto Internacional del Cibao en 2027, fortaleciendo aún más la conectividad de la región Norte y generando nuevas oportunidades para el turismo y el comercio”, expresó Luna.

Teófilo Gómez, administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao, manifestó “Nos honra recibir en el Aeropuerto Cibao la aeronave ‘Pico Diego de Ocampo’, número 16 de Arajet, un nuevo paso en el crecimiento y consolidación de esta aerolínea bandera de la República Dominicana”.

“Agradecemos que hayan elegido nuestra terminal para este importante acontecimiento y les felicitamos por su continuo proceso de expansión, que contribuye al fortalecimiento de la conectividad aérea y al desarrollo económico del país”, agrega.

La llegada del avión “Pico Diego de Ocampo” permitirá a Arajet continuar fortaleciendo sus operaciones y responder a la creciente demanda de pasajeros, contribuyendo a consolidar a República Dominicana como el principal hub aéreo del Caribe y uno de los destinos turísticos más dinámicos de la región.