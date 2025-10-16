UNE aboga por el encadenamiento productivo nacional para un desarrollo sostenible y competitivo

Santo Domingo.- La Unión Nacional de Empresarios (UNE) celebró el desayuno empresarial La nueva era comercial: retos y oportunidades para el encadenamiento productivo en la República Dominicana, en el que su presidente, ingeniero Leonel Castellanos Duarte, abogó por políticas públicas que impulsen una mayor integración entre los sectores productivos del país y reduzcan las brechas que aún limitan la competitividad nacional.

Durante su intervención, Castellanos destacó que el encadenamiento productivo es uno de los pilares esenciales para alcanzar un crecimiento económico sostenible, inclusivo y competitivo, y subrayó que fortalecer la articulación entre los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios es clave para multiplicar el desarrollo en cada eslabón de la economía.

“Desde el Estado deben impulsarse políticas públicas que promuevan la integración real entre los sectores productivos, especialmente aquellos que no logran insertarse en las cadenas de valor por falta de acceso a tecnología, financiamiento o información de mercado”, enfatizó Castellanos.

El presidente de la UNE señaló además la necesidad de modernizar la infraestructura logística, fomentar el crédito productivo y promover la innovación tecnológica como condiciones indispensables para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) puedan integrarse plenamente al proceso de desarrollo nacional.

“El encadenamiento productivo no es solo una política económica: es una estrategia de desarrollo nacional”, afirmó.

A la vez de añadir “si logramos superar las barreras que hoy lo limitan, la República Dominicana podrá dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia una economía más competitiva, equitativa y sostenible”.

El encuentro empresarial, realizado en el Hotel Catalonia, contó con la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, ingeniero Víctor –Ito– Bisonó, quien fungió como orador invitado y compartió la visión del Gobierno sobre los avances y desafíos de la nueva era comercial del país.

“El liderazgo del presidente Luis Abinader ha consolidado a la República Dominicana como un socio confiable y estratégico para la región. Nuestros empresarios son el motor de este crecimiento y los verdaderos protagonistas de una economía que genera empleo, innovación y oportunidades en cada rincón del país”, expresó Bisonó.

El ministro resaltó que el fortalecimiento del tejido productivo nacional requiere alianzas público-privadas, apertura a la innovación y encadenamientos eficientes que integren a las MiPymes con las grandes industrias, lo que permitirá un crecimiento más equitativo y sostenible.

El desayuno empresarial, que reunió a destacados líderes del sector privado y representantes de asociaciones gremiales, fue concebido como un espacio de reflexión estratégica y análisis propositivo, en el marco del compromiso de la UNE de promover el desarrollo económico a través del diálogo, la cooperación y la generación de políticas que fortalezcan la competitividad del país.

