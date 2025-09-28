Elimel Grullón es coronada como la nueva reina de las Fiestas Patronales de Moca

Moca, Espaillat.-Con una noche llena de esplendor, cultura y tradición, fue coronada la joven Elimel Grullón, como la nueva Reina Rosario 2025, quien tendrá el honor de representar a la familia mocana en las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario.

Junto a ella conforman la corte real la Virreina Darianna Rivas y la Princesa Ashley Rodríguez, jóvenes que fueron seleccionadas por el jurado gracias a su carisma, elegancia, cualidades personales y destacada participación durante el certamen.

La ceremonia de elección y coronación se llevó a cabo en las instalaciones del Polideportivo Moca 85, bajo un ambiente de gran expectativa, lleno de folclor, luces y colores vibrantes, que resaltaron la riqueza cultural de estas festividades.

Con este acto, el Comité Organizador de las Fiestas Patronales Rosario 2025, que preside el exdiputado Emmanuel Bautista Taveras, dejó oficialmente inaugurada la celebración de estas tradicionales fiestas en honor a la patrona del pueblo, la Virgen del Rosario.

Bautista Taveras, resaltó que «esta coronación no solo es la apertura oficial de nuestras fiestas, sino un testimonio del talento, la belleza y el valor de nuestra juventud mocana. Estamos seguros de que Elimel, Darianna y Ashley representarán con dignidad y entusiasmo la fe y la alegría que nos caracterizan».

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Moca y la Gobernación Provincial, instituciones comprometidas con la preservación de las costumbres y la promoción de los valores comunitarios.

Las Fiestas Patronales Rosario 2025, prometen ser un espacio de confraternidad, devoción y alegría, en el que se unen tradición y modernidad para el disfrute de toda la familia mocana.

Con la elección de la Reina, Virreina y Princesa, las Fiestas Patronales Rosario 2025 quedan inauguradas, invitando a todos los mocanos y visitantes a participar de un amplio calendario de actividades religiosas, culturales y recreativas que se extenderán en las próximas semanas.

Patronales con salsa

La noche de este sábado, las fiestas patronales Nuestra Señora del Rosario, inicia la alegría y los festejos con el salsero Yiyo Sarante, en el parque central Presidente Ramón Cáceres.

Por Luis Ramón López