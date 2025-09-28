Arrestan al sacerdote Alejandro Anselmo Peña acusado de abuso sexual contra tres menores

Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) arrestaron este sábado al sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez, acusado de abuso sexual contra tres menores de edad.

El caso salió a la luz pública tras un reportaje del programa televisivo El Informe con Alicia Ortega, en el que una de las víctimas, hoy con más de 35 años, relató que ella y su hermana fueron abusadas por el religioso cuando tenían entre 12 y 14 años, en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Dajabón.

La tercera víctima afirmó que el abuso ocurrió hace cuatro años, cuando tenía 14 años y se preparaba para recibir su Primera Comunión en la Catedral Santa Cruz de Mao.

Según su testimonio, relató lo sucedido a su madre, quien presentó la denuncia ante el obispo de la Diócesis de Mao. Este, de acuerdo con la víctima, le habría pedido que no dijeran nada para evitar un escándalo.

La orden de arresto fue emitida por la magistrada Anabel Rodríguez Peralta, jueza del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, y ejecutada en horas de la tarde. El sacerdote permanece y la audiencia de medida de coerción está programada para este lunes en Santiago Rodríguez.

Peña Sánchez, de 61 años, ha ejercido funciones pastorales en diversas provincias del país y se desempeñaba como capellán del Ejército. La Diócesis de Mao-Montecristi lo suspendió de sus funciones tras las revelaciones del programa televisivo.

Las autoridades indicaron que el expediente se fundamenta en presuntas violaciones a los artículos 330, 331, 332 y 333 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396 de la Ley 136-03 sobre protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.