Santo Domingo.- El cantautor, compositor y arreglista dominicano Jean Luis Fortuna presenta su nuevo sencillo “Tu Perfume en mi Ropa”, una bachata íntima y honesta inspirada en una vivencia personal.

El tema retrata la nostalgia de un amor marcado por la presencia sutil pero poderosa de un perfume que, impregnado en la ropa, mantiene viva la memoria de alguien especial.

La canción evoca emociones profundas a través de una melodía suave y una letra sincera, propias del estilo distintivo de Jean Luis. Con este lanzamiento, el artista apuesta nuevamente por una bachata auténtica que se siente, no solo se escucha. “El perfume quedó en mi ropa, pero también en mi alma”, comenta, dando sentido al concepto detrás de esta obra musical.

Con una trayectoria consolidada, Jean Luis Fortuna es mucho más que un intérprete: es un creador que transforma ideas y emociones en arte. Ha compuesto éxitos icónicos como “Amor de mi Vida” y “Qué te Pasa” (interpretados por Raulin Rodríguez), así como “Sufriendo” y “Haciendo el Amor” (popularizados por Teodoro Reyes). Además, sus temas “Cara de Niña” y “Corazón de Piedra”, interpretados por él mismo, son parte del legado de la bachata romántica dominicana.

Su propuesta en vivo, titulada “El Regreso de una Voz Inolvidable de la Bachata”, ofrece un espectáculo de más de dos horas con banda completa, 22 canciones seleccionadas entre bachatas inéditas, merengues de cuerda y clásicos del género. Cada concierto es una experiencia emocional, con interacción directa con el público y momentos únicos que hacen de cada presentación algo inolvidable.

Jean Luis Fortuna continúa reafirmando su compromiso con una bachata que conecta con la gente desde lo más humano: el amor, el recuerdo y la sensibilidad. Su versatilidad musical, combinada con su autenticidad sobre el escenario, lo convierte en uno de los artistas con mayor proyección en el género.

“Tu Perfume en mi Ropa” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Para contrataciones y más información, se puede contactar a través de Benelli Music al 1-849-471-3649 o por correo electrónico: benellimusic24@gmail.com.

Sobre Jean Luis Fortuna

Jean Luis Fortuna es cantante, compositor y arreglista dominicano, reconocido por su sensibilidad artística y su capacidad para transformar emociones en música. Autor de grandes éxitos dentro del género de la bachata, ha trabajado con reconocidos intérpretes como Raulin Rodríguez y Teodoro Reyes, dejando su huella en temas que han marcado generaciones.

Con una propuesta que combina tradición y autenticidad, Jean Luis ofrece en cada presentación una experiencia musical única, llena de sentimiento, calidad interpretativa y conexión real con el público. Su repertorio abarca desde bachatas inéditas hasta merengues de cuerda, consolidándose como una de las voces más versátiles y emotivas del género.

Jean Luis Fortuna no solo canta: cuenta historias, revive memorias y eleva la bachata con una propuesta que honra sus raíces mientras mira hacia el futuro. Síguelo en sus redes: Instagram / Facebook / YouTube / Spotify: @JeanLuisFortuna