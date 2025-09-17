Anuncian preparativos de Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario 2025 en Moca

Moca, Espaillat.-El Comité Organizador de las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario 2025, anunció el inicio de los preparativos para la celebración de este tradicional evento, que contará con un atractivo y amplio programa de actividades artísticas, culturales, deportivas, recreativas y religiosas.

Durante una rueda de prensa, el presidente del Comité, Emmanuel Bautista, destacó que este año las patronales tendrán un matiz especial, al reincorporarse la elección de la Reina de las patronales, después de tres años de ausencia.

El certamen contará con la participación de 14 candidatas, representando diversos sectores del municipio, y se llevará a cabo el 27 de septiembre en el Polideportivo Moca 85.

El alcalde de Moca, doctor Miguel Guarocuya Cabral, presente en el encuentro, reafirmó su apoyo a las patronales y resaltó que la comunidad mocana había pedido el retorno de este concurso, el cual añade un componente de tradición y alegría a la celebración.

En el aspecto religioso, el padre Apolinar Castillo, presentó el programa de los nueve días dedicados a la patrona del pueblo, la Virgen del Rosario, que culminarán con un solemne desfile procesional por las principales calles del municipio, que contará con la participación cada noche de celebración de eucaristías de siete obispos, cuatro celebrantes de Moca y tres que vienen de comunidades de parroquias fuera de Moca.

Las actividades culturales y deportivas se desarrollarán en el Parque Presidente Ramón Cáceres, con una variada agenda que incluirá presentaciones artísticas, recreación familiar y eventos deportivos.

Asimismo, como cada año, se espera la participación masiva de los mocanos residentes en Santo Domingo, quienes retornan a su ciudad natal para integrarse a esta celebración.

El presidente del comité, Emmanuel Bautista, exhortó a todos los sectores de la población a integrarse a esta nueva versión de las fiestas patronales, dedicadas a la Virgen del Rosario, que buscan rescatar tradiciones religiosas y culturales, al tiempo que ofrecen un espacio de unión y esparcimiento para toda la comunidad.

Las Fiestas Patronales dedicadas a nuestra virgen Señora del Rosario 2025, se inician el 28 de septiembre hasta el 7 de octubre, Dia de la Patrona del pueblo de Moca.

Por Luis Ramón López